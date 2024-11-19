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Новини Війна
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Доля України визначить долю Європейського Союзу, - Боррель

боррель

Від результату війни, яку проти України веде РФ, залежатиме майбутнє Європейського Союзу.

Про це заявив Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Війна проти України безпосередньо зачіпає наші цінності та принципи. Доля українців визначить долю Європейського Союзу. Це те, що обговорювали сьогодні (держави)-члени - і переважною більшістю голосів вони вважали саме (так). Доля України визначить долю Європейського Союзу. Якщо Путін зможе домогтися успіху в Україні, ми всі заплатимо дуже високу ціну, набагато дорожчу, ніж будь-яка військова підтримка, яку ми могли б надати сьогодні", - вважає Боррель.

Високий представник ЄС нагадав, що сьогодні не лише 1000 день повномасштабної війни Путіна, а й 4000 днів із моменту вторгнення до Криму.

"Відтоді, можливо, ми не використовували час для підготовки наших оборонних можливостей. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус справедливо сказав це сьогодні. З 2014 року і досі європейці пройшли через тихий процес роззброєння, не відновлюючи швидко військові можливості, які вони втратили після єврокризи.

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Але сьогодні ми маємо відновити ці можливості, об'єднавшись, ухваливши сміливі рішення, взявши на себе зобов'язання підтримувати Україну всіма можливими засобами, і, роблячи це, послати потужний сигнал Путіну, що Європа не буде розділена і не відмовиться від підтримки України", - зазначив Боррель.

Автор: 

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То допоможіть! - економіка Украіни в 10р менша рашки
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19.11.2024 22:40 Відповісти
"Ви наш щит! Відбивайте удари." - © Боррель
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19.11.2024 22:41 Відповісти
Європа і, можливо, уся планета розділить долю України. Воля або смерть ...усіх. Або допомагаєте, або...українці не мають вибору. П"ять атомних електростанцій - потужний чинник для ухвалення рішення людством.
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19.11.2024 22:51 Відповісти
А навіщо нам планета, в якої не буде України??!!
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19.11.2024 23:34 Відповісти
А чому не можна так щоб Європейський Союз визначив долю України?? Тупі тварюки
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19.11.2024 23:50 Відповісти
Долю ЕС визначає наркоша, якого пу привів до влади завдяки безвідповідальним укрлохам. Доречі, долю СШа наркоша те визничив 2019-2022-2024
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20.11.2024 01:10 Відповісти
 
 