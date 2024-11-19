Судьба Украины определит судьбу Европейского Союза, - Боррель

От исхода войны, которую против Украины ведет РФ, будет зависеть будущее Европейского Союза.

Об этом заявил Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Война против Украины непосредственно затрагивает наши ценности и принципы. Судьба украинцев определит судьбу Европейского Союза. Это то, что обсуждали сегодня (государства-члены) - и подавляющим большинством голосов они считали именно (так). Судьба Украины определит судьбу Европейского Союза. Если Путин сможет добиться успеха в Украине, мы все заплатим очень высокую цену, гораздо более дорогую, чем любая военная поддержка, которую мы могли бы предоставить сегодня", - считает Боррель.

Высокий представитель ЕС напомнил, что сегодня не только 1000 день полномасштабной войны Путина, но и 4000 дней с момента вторжения в Крым.

"С тех пор, возможно, мы не использовали время для подготовки наших оборонных возможностей. Министр обороны Германии Борис Писториус справедливо сказал это сегодня. С 2014 года и до сих пор европейцы прошли через тихий процесс разоружения, не восстанавливая быстро военные возможности, которые они потеряли после еврокризиса.

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Но сегодня мы должны восстановить эти возможности, объединившись, приняв смелые решения, взяв на себя обязательства поддерживать Украину всеми возможными средствами, и, делая это, послать мощный сигнал Путину, что Европа не будет разделена и не откажется от поддержки Украины", - отметил Боррель.