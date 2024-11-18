Евросоюз уже передал Украине обещанный миллион снарядов, - Боррель
Украина уже получила от Европейского Союза обещанный миллион боеприпасов.
Об этом заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы только что выполнили наше обещание Украине предоставить миллион боеприпасов, и до конца зимы мы подготовим еще 75 тысяч украинских солдат", - заявил дипломат.
Кроме этого, Боррель рассказал, что по состоянию на сейчас ЕС уже передал Украине оружие на 45 миллиардов евро.
Однако топ-дипломат убежден, что нынешний уровень помощи остается недостаточным для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины.
"Мы даем Украине ровно столько, чтобы удержаться, а иногда даже меньше, тогда как Россия перевела всю свою экономику на военное положение и рассчитывает на безусловную поддержку Северной Кореи и Ирана", - говорит шеф европейской дипломатии.
Боррель заявил, что помощь Украине нужно усилить, а также страны ЕС должны отказаться от "политики навязывания красных линий защитникам Украины".
"Украине срочно нужно больше противовоздушной обороны, больше боеприпасов и больше дальнобойного оружия. И ей нужно разрешение на удары по военным целям вглубь России", - добавил глава дипломатии ЕС.
Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявлял, что Украина ожидает получения одного миллиона боеприпасов от европейских партнеров до конца года и заинтересована в совместном производстве оружия и поддержке украинского оборонного сектора.
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Насправді - ні , та і багато з них не якісних
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Поганому
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