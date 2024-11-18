Евросоюз уже передал Украине обещанный миллион снарядов, - Боррель

Украина уже получила от Европейского Союза обещанный миллион боеприпасов.

Об этом заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы только что выполнили наше обещание Украине предоставить миллион боеприпасов, и до конца зимы мы подготовим еще 75 тысяч украинских солдат", - заявил дипломат.

Кроме этого, Боррель рассказал, что по состоянию на сейчас ЕС уже передал Украине оружие на 45 миллиардов евро.

Однако топ-дипломат убежден, что нынешний уровень помощи остается недостаточным для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины.

"Мы даем Украине ровно столько, чтобы удержаться, а иногда даже меньше, тогда как Россия перевела всю свою экономику на военное положение и рассчитывает на безусловную поддержку Северной Кореи и Ирана", - говорит шеф европейской дипломатии.

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Боррель заявил, что помощь Украине нужно усилить, а также страны ЕС должны отказаться от "политики навязывания красных линий защитникам Украины".

"Украине срочно нужно больше противовоздушной обороны, больше боеприпасов и больше дальнобойного оружия. И ей нужно разрешение на удары по военным целям вглубь России", - добавил глава дипломатии ЕС.

Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявлял, что Украина ожидает получения одного миллиона боеприпасов от европейских партнеров до конца года и заинтересована в совместном производстве оружия и поддержке украинского оборонного сектора.

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