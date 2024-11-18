РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11546 посетителей онлайн
Новости
1 337 17

Евросоюз уже передал Украине обещанный миллион снарядов, - Боррель

Україна вже отримала 1 млн боєприпасів від ЄС

Украина уже получила от Европейского Союза обещанный миллион боеприпасов.

Об этом заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы только что выполнили наше обещание Украине предоставить миллион боеприпасов, и до конца зимы мы подготовим еще 75 тысяч украинских солдат", - заявил дипломат.

Кроме этого, Боррель рассказал, что по состоянию на сейчас ЕС уже передал Украине оружие на 45 миллиардов евро.

Однако топ-дипломат убежден, что нынешний уровень помощи остается недостаточным для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины.

"Мы даем Украине ровно столько, чтобы удержаться, а иногда даже меньше, тогда как Россия перевела всю свою экономику на военное положение и рассчитывает на безусловную поддержку Северной Кореи и Ирана", - говорит шеф европейской дипломатии.

Также читайте: Страны ЕС должны снять ограничения для Украины по ударам вглубь России, - Боррель

Боррель заявил, что помощь Украине нужно усилить, а также страны ЕС должны отказаться от "политики навязывания красных линий защитникам Украины".

"Украине срочно нужно больше противовоздушной обороны, больше боеприпасов и больше дальнобойного оружия. И ей нужно разрешение на удары по военным целям вглубь России", - добавил глава дипломатии ЕС.

Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявлял, что Украина ожидает получения одного миллиона боеприпасов от европейских партнеров до конца года и заинтересована в совместном производстве оружия и поддержке украинского оборонного сектора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": От дальнейших действий Евросоюза относительно помощи Украине зависит будущее ЕС как стратегического игрока, - Сикорский

Автор: 

боеприпасы (2330) Евросоюз (17063) Боррель Жозеп (784)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
Потрібно 3 мільйона, КНДР кацапами більше дала😭
показать весь комментарий
18.11.2024 19:02
+2
якщо обіцяли до березня , а тільки що цей мульйон надали,то обіцянкою Україну обдурювали майже 8 місяців.Північно-корейський (метр шість в прижку) з мульйони *********** відгрузив куйлу за два тижні...
показать весь комментарий
18.11.2024 19:26
+1
Це тобі мабудь на марафоні розповіли
Насправді - ні , та і багато з них не якісних
Але рашисти, навідмінно від ЗеШапіто - розивають ВПК , а не зомбофони
показать весь комментарий
18.11.2024 19:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потрібно 3 мільйона, КНДР кацапами більше дала😭
показать весь комментарий
18.11.2024 19:02 Ответить
Це тобі мабудь на марафоні розповіли
Насправді - ні , та і багато з них не якісних
Але рашисти, навідмінно від ЗеШапіто - розивають ВПК , а не зомбофони
показать весь комментарий
18.11.2024 19:07 Ответить
И зомбофрны тоже - ********* и пометчик, кигиз в тельняшке - это не зомбо?
показать весь комментарий
18.11.2024 19:58 Ответить
Жмоти, сер.
показать весь комментарий
18.11.2024 19:26 Ответить
У 2023 році Україна використала 3 млн.снарядів.

Поганому танцору генералу яйця заважають..
показать весь комментарий
18.11.2024 19:49 Ответить
2023 року українські війська на фронті використали 3 млн снарядів. Половина з них - калібру 155 мм.

Про це в https://www.rbc.ua/ukr/news/polkovnik-sergiy-musienko-mi-otrimuemo-vdvichi-1731872952.html інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник командувача ракетних військ та артилерії ЗСУ полковник Сергій Мусієнко.
показать весь комментарий
18.11.2024 19:54 Ответить
якщо обіцяли до березня , а тільки що цей мульйон надали,то обіцянкою Україну обдурювали майже 8 місяців.Північно-корейський (метр шість в прижку) з мульйони *********** відгрузив куйлу за два тижні...
показать весь комментарий
18.11.2024 19:26 Ответить
Ты там был? Ты считал? Почему у тебя, говномета под Американским флагом всегда зрада кругом?
показать весь комментарий
18.11.2024 22:00 Ответить
"нумерний замполіт" ,з "американською бандерою" ,читай уважно - https://mil.in.ua/uk/news/yes-postavyv-980-tysyach-z-obitsyanogo-1-mln-snaryadiv-********/- і курсом рашистського корита
показать весь комментарий
18.11.2024 23:10 Ответить
Дякуємодужедякуємо. Не зупиняйтесь! Потім хизуватимитесь.
показать весь комментарий
18.11.2024 19:27 Ответить
ЗЕгнидам і це не подобається!
показать весь комментарий
18.11.2024 19:34 Ответить
Дякуємо союзникам!
показать весь комментарий
18.11.2024 19:35 Ответить
Ірьмак, де снаряди?
показать весь комментарий
18.11.2024 19:35 Ответить
кожень день все більше дали - вчора було 890 тисяч. за день 110 тисяч встигли подігнати? от що значить навчилися киздіти від клована
показать весь комментарий
18.11.2024 19:48 Ответить
ага, як по зеленські буде thank you! -- "Мало!"
показать весь комментарий
18.11.2024 19:50 Ответить
Із запізненням на один рік
показать весь комментарий
18.11.2024 20:35 Ответить
Тепер буде чим відвойовувати захоплені касапами території.
Ще F16 з авіабомбами й ракетами не додали для оголошеної перемоги над агресором.
показать весь комментарий
19.11.2024 00:56 Ответить
 
 