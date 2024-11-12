От дальнейших действий Евросоюза относительно помощи Украине зависит будущее ЕС как стратегического игрока, - Сикорский

На ближайшем Совете ЕС по иностранным делам состоится дискуссия относительно войны в Украине, которая будет определять будущее Европейского Союза как стратегического игрока.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем в Варшаве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Сейчас в Украине происходят исторические процессы. Европа обязана приложить все усилия для поддержания принципов международного права, чтобы восстановить табу о том, что в Европе нельзя менять границу силой. Если эти правила перестанут действовать в результате наших действий или бездействия, нас ждет темное будущее", - сказал польский министр.

По словам главы МИД Польши, на предстоящем заседании Совета министров иностранных дел состоится очень серьезная дискуссия. "От того, что мы делаем или не делаем на этом Совете иностранных дел, может зависеть будущий авторитет Евросоюза и будущее ЕС как стратегического игрока", - считает Сикорский.

Он подчеркнул, что Европа несет ответственность за своих граждан, соседей и будущие поколения, а это означает, что наступает время принятия решений, чтобы сделать все возможное для достижения справедливого мира и прекращения агрессии РФ против Украины.

Боррель, в свою очередь, отметил, что критическая ситуация на поле боя, продолжение наступления РФ и дипломатическая ситуация в мире, усиленная появлением "нового сценария с новым американским президентом" создают ситуацию, в которой США с одной стороны и ЕС с другой, должны решить, хотят ли они продолжать поддерживать Украину для того, чтобы противостоять агрессии России.

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"Не может быть ситуации, когда американцы действуют, а европейцы только реагируют. Мы должны сами нести ответственность. Мы должны заверить Украину, что наша поддержка будет продолжаться, но для этого нужны соответствующие ресурсы и решимость. Для этого нужна политическая воля и, прежде всего, финансовые ресурсы. Война в Украине является насущным вопросом. Ее можно измерить неделями, максимум месяцами до того, как она прояснится", - считает Боррель.

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