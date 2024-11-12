Від подальших дії Євросоюзу щодо допомоги Україні залежить майбутнє ЄС як стратегічного гравця, - Сікорський

На найближчій Раді ЄС із закордонних справ відбудеться дискусія щодо війни в Україні, яка визначатиме майбутнє Європейського союзу як стратегічного гравця.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на пресконференції з головою європейської дипломатії Жозепом Боррелем у Варшаві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Зараз в Україні відбувається історія. Європа зобов’язана докласти всіх зусиль для підтримки принципів міжнародного права, щоб відновити табу про те, що в Європі не можна змінювати кордон силою. Якщо ці правила перестануть діяти в результаті наших дій чи бездіяльності, нас чекає темне майбутнє", — сказав польський міністр.

За словами очільника МЗС Польщі, на майбутньому засіданні Ради міністрів закордонних справ відбудеться дуже серйозна дискусія. "Від того, що ми робимо чи не робимо на цій Раді закордонних справ, може залежати майбутній авторитет Євросоюзу і майбутнє ЄС як стратегічного гравця", – вважає Сікорський.

Він підкреслив, що Європа несе відповідальність за своїх громадян, сусідів і майбутні покоління, а це означає, що настає час ухвалення рішень, щоб зробити все можливе для досягнення справедливого миру і припинення агресії РФ проти України.

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Боррель, своєю чергою, наголосив, що критична ситуація на полі бою, продовження наступу РФ і дипломатична ситуація у світі, посилена появою "нового сценарію з новим американським президентом" створюють ситуацію, в якій США з одного боку і ЄС з іншого, повинні вирішити, чи хочуть вони продовжувати підтримувати Україну для того, щоб протистояти агресії Росії.

"Не може бути ситуації, коли американці діють, а європейці лише реагують. Ми повинні самі нести відповідальність. Ми маємо запевнити Україну, що наша підтримка триватиме, але для цього потрібні відповідні ресурси та рішучість. Для цього потрібна політична воля і, перш за все, фінансові ресурси. Війна в Україні є нагальним питанням. Її можна виміряти тижнями, максимум місяцями до того, як вона проясниться", — вважає Боррель.

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