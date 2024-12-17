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Новости Санкции против России
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Зеленский (19064) санкции (11051) флот (445) экология (1577)

Теневой флот России опасен не только из-за финансирования РФ, но и для экологии, - Зеленский

Тіньовий флот РФ: Зеленський розповів про небезпеку

Теневой флот танкеров, который Россия использует для обхода санкций, является одной из самых больших угроз, в частности экологии.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в обращении к саммиту стран - участниц Joint Expeditionary Force, передает Цензор.НЕТ.

"Я хочу отметить решение ЕС о новых санкциях против России и вашу решимость, особенно прибрежных стран Балтийского и Северного морей, ограничить теневой танкерный флот России не только с помощью санкций, но и другими способами. Этот флот является одной из самых больших угроз. Путин использует эти танкеры для финансирования своей войны, и большинство из этих судов старые, плохо обслуживаются и функционируют без какого-либо надзора", - отметил президент.

Зеленский напомнил, что вблизи Керченского пролива затонули два нефтяных танкера.

"Этим судам было почти 50 лет. Они вообще не должны были эксплуатироваться, особенно в этой части акватории и в этот сезон. Сейчас наше море сталкивается с очередной экологической катастрофой, которую вызвала Россия. В ваших морях функционируют гораздо большие и опасные российские танкеры. Этот флот должен быть остановлен. Это не только прекратит финансирование войны России, но и защитит природу. Я призываю вас принять еще более решительные меры для того, чтобы теневой танкерный флот и другие российские суда, в частности те, которые перевозят оружие, больше не могли функционировать в европейских водах", - добавил он.

Напомним, 16 декабря 2024 года Европейский Союз ввел 15-й пакет санкций против России за ее агрессивную войну против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский посетит Брюссель: расскажет о ситуации на поле боя и дальнейших шагах, - СМИ
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Топ комментарии
+5
... А найбільшою загрозою для голактєгі є порох, он бойко не дасть ********.

Голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у парламенті, створеної з колишніх членів ОПЗЖ, ексміністр та віцепрем'єр за президентства Віктора Януковича Юрій Бойко заявив, що у своєму відео про "радикалів" і "заборону говорити рідною мовою" в Україні говорив про п'ятого президента Петра Порошенка і парамілітарні групи.
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17.12.2024 15:16
+3
Статист...
Еколог...
Ще й підробляє у офісі дЄрмака юристом в.о. президента
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17.12.2024 15:12
+2
вийшов із СБУ, побачив біля виходу самокат і розпочав співати пісню...
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17.12.2024 15:14
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Статист...
Еколог...
Ще й підробляє у офісі дЄрмака юристом в.о. президента
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17.12.2024 15:12 Ответить
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17.12.2024 15:13 Ответить
вийшов із СБУ, побачив біля виходу самокат і розпочав співати пісню...
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17.12.2024 15:14 Ответить
пісню про скумбрію по 8 гривень за кіло?
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17.12.2024 15:18 Ответить
На куя цьому умніку діплом букварь, він і так у всьому спєц...
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17.12.2024 15:16 Ответить
... А найбільшою загрозою для голактєгі є порох, он бойко не дасть ********.

Голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у парламенті, створеної з колишніх членів ОПЗЖ, ексміністр та віцепрем'єр за президентства Віктора Януковича Юрій Бойко заявив, що у своєму відео про "радикалів" і "заборону говорити рідною мовою" в Україні говорив про п'ятого президента Петра Порошенка і парамілітарні групи.
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17.12.2024 15:16 Ответить
ну а про кого говорити? поперєднік перед Порошенко "яник" - не президент же?
А про Янелоха не може нічого сказати - там "кохання"
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17.12.2024 15:20 Ответить
На Грету і рожевих екопоні тисне! Ти диви!
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17.12.2024 15:26 Ответить
грінпіс чокнутий.
один Бог знає що в його черепухі вариться...
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17.12.2024 15:29 Ответить
ви собі уяляєте того ж Черчіля який би в 1940+ роках переймався нерестом трескі?
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17.12.2024 15:34 Ответить
,,Он же жнец, он и кузнец, и за экологию борец"...... Про все дбає бідолага- і про сирійських біженців, і про колір світлофорів, і про єкологію.....Тільки не про Украіну та іі громадян.....
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17.12.2024 15:39 Ответить
******, пєкарь, лабух і аптєкарь...
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17.12.2024 16:05 Ответить
Оце так прогрес, зачитує про тіньовий флот і екологію, йому хоча би пояснили що це таке?
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17.12.2024 16:03 Ответить
 
 