Теневой флот России опасен не только из-за финансирования РФ, но и для экологии, - Зеленский

Теневой флот танкеров, который Россия использует для обхода санкций, является одной из самых больших угроз, в частности экологии.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в обращении к саммиту стран - участниц Joint Expeditionary Force, передает Цензор.НЕТ.

"Я хочу отметить решение ЕС о новых санкциях против России и вашу решимость, особенно прибрежных стран Балтийского и Северного морей, ограничить теневой танкерный флот России не только с помощью санкций, но и другими способами. Этот флот является одной из самых больших угроз. Путин использует эти танкеры для финансирования своей войны, и большинство из этих судов старые, плохо обслуживаются и функционируют без какого-либо надзора", - отметил президент.

Зеленский напомнил, что вблизи Керченского пролива затонули два нефтяных танкера.

"Этим судам было почти 50 лет. Они вообще не должны были эксплуатироваться, особенно в этой части акватории и в этот сезон. Сейчас наше море сталкивается с очередной экологической катастрофой, которую вызвала Россия. В ваших морях функционируют гораздо большие и опасные российские танкеры. Этот флот должен быть остановлен. Это не только прекратит финансирование войны России, но и защитит природу. Я призываю вас принять еще более решительные меры для того, чтобы теневой танкерный флот и другие российские суда, в частности те, которые перевозят оружие, больше не могли функционировать в европейских водах", - добавил он.

Напомним, 16 декабря 2024 года Европейский Союз ввел 15-й пакет санкций против России за ее агрессивную войну против Украины.

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