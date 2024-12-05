Мир на пороге "третьей ядерной эры", - глава Генштаба Великобритании Радакин
Мир вступает в новую ядерную эпоху с распространением оружия и почти полным распадом системы правил контроля за его применением.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News и Европейскую правду, об этом заявил глава Штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин.
Он обвинил Россию в "диких угрозах тактического применения ядерного оружия", а также в проведении "широкомасштабных ядерных учений и имитации атак против стран НАТО". Радакин также обратил внимание на наращивание ядерного потенциала Китая, ядерные амбиции Ирана и программу баллистических ракет Северной Кореи и ее "нестабильное поведение".
Начальник Генштаба Британии акцентировал, что Пхеньян представляет "региональную и все больше - глобальную угрозу".
Радакин также сказал, что его работа заключается в том, чтобы "укрепить решимость нации" перед лицом растущих рисков для безопасности.
"Перспективы являются более противоречивыми, более неоднозначными и более опасными, чем мы знали за свою карьеру. Нигде это не является более очевидным, чем в ядерной сфере", - заявил он.
По его словам, первая ядерная эра была во время холодной войны, определенная двумя противоборствующими блоками, которые руководствовались риском неконтролируемой эскалации и логикой сдерживания.
Вторая ядерная, сказал он, эпоха характеризовалась глобальными усилиями по разоружению и контрраспространению.
"Но мы стоим на пороге третьей ядерной эпохи, которая намного сложнее. Она определяется многочисленными и параллельными дилеммами, распространением ядерных и подрывных технологий и почти полным отсутствием архитектуры безопасности, которая существовала раньше", - отметил он.
По его словам, именно поэтому ядерные подводные лодки Великобритании, которые постоянно находятся в море, являются такими жизненно важными.
"Ядерные силы сдерживания Великобритании - это та часть нашего арсенала, о которой Россия знает больше всего и которая имеет большее влияние на Путина, чем что-либо другое", - подчеркнул он.
В то же время, как передает издание, Радакин осторожно подчеркнул, что он не считает, что Великобритания находится на грани войны.
"Существует лишь отдаленная вероятность значительного прямого нападения или вторжения России в Соединенное Королевство. То же самое касается и всего НАТО. Россия знает, что ответ будет значительным - будь то с применением конвенционного оружия или ядерного. Стратегия сдерживания НАТО продолжает работать. Но она должна оставаться сильной и быть усиленной против более опасной России", - подытожил он.
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що одна з найбільших ядерних держав вже практикує тероризм
і займається ядерним розповсюдженням.
Очевидна відповідь - не обмежувати себе і "своїх" штучно.
Ядерні технології і зброя можуть бути у будь якої держави,
яка розробить її самотужки або за сприяння "старших товаришів".
Не вперше, згадаємо ядерну програму Ізраїлю і роль цьому Франції.
Японія і Південня Корея, Фінляндія і Польша, Турція і ... Україна ?
Так, це небезпечний світ, але скринька пандори вже відкрита, поза
страуса безглузда. Ядерні Індія та Пакістан давно "на ножах" - і що ?
Міжнародне право сконало, працює лише право сильного.