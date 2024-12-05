Мир на пороге "третьей ядерной эры", - глава Генштаба Великобритании Радакин

Мир вступает в новую ядерную эпоху с распространением оружия и почти полным распадом системы правил контроля за его применением.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News и Европейскую правду, об этом заявил глава Штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин.

Он обвинил Россию в "диких угрозах тактического применения ядерного оружия", а также в проведении "широкомасштабных ядерных учений и имитации атак против стран НАТО". Радакин также обратил внимание на наращивание ядерного потенциала Китая, ядерные амбиции Ирана и программу баллистических ракет Северной Кореи и ее "нестабильное поведение".

Начальник Генштаба Британии акцентировал, что Пхеньян представляет "региональную и все больше - глобальную угрозу".

Радакин также сказал, что его работа заключается в том, чтобы "укрепить решимость нации" перед лицом растущих рисков для безопасности.

"Перспективы являются более противоречивыми, более неоднозначными и более опасными, чем мы знали за свою карьеру. Нигде это не является более очевидным, чем в ядерной сфере", - заявил он.

По его словам, первая ядерная эра была во время холодной войны, определенная двумя противоборствующими блоками, которые руководствовались риском неконтролируемой эскалации и логикой сдерживания.

Вторая ядерная, сказал он, эпоха характеризовалась глобальными усилиями по разоружению и контрраспространению.

"Но мы стоим на пороге третьей ядерной эпохи, которая намного сложнее. Она определяется многочисленными и параллельными дилеммами, распространением ядерных и подрывных технологий и почти полным отсутствием архитектуры безопасности, которая существовала раньше", - отметил он.

По его словам, именно поэтому ядерные подводные лодки Великобритании, которые постоянно находятся в море, являются такими жизненно важными.

"Ядерные силы сдерживания Великобритании - это та часть нашего арсенала, о которой Россия знает больше всего и которая имеет большее влияние на Путина, чем что-либо другое", - подчеркнул он.

В то же время, как передает издание, Радакин осторожно подчеркнул, что он не считает, что Великобритания находится на грани войны.

"Существует лишь отдаленная вероятность значительного прямого нападения или вторжения России в Соединенное Королевство. То же самое касается и всего НАТО. Россия знает, что ответ будет значительным - будь то с применением конвенционного оружия или ядерного. Стратегия сдерживания НАТО продолжает работать. Но она должна оставаться сильной и быть усиленной против более опасной России", - подытожил он.

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