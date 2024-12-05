РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10088 посетителей онлайн
Новости
3 909 20

Мир на пороге "третьей ядерной эры", - глава Генштаба Великобритании Радакин

радакін

Мир вступает в новую ядерную эпоху с распространением оружия и почти полным распадом системы правил контроля за его применением.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News и Европейскую правду, об этом заявил глава Штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин.

Он обвинил Россию в "диких угрозах тактического применения ядерного оружия", а также в проведении "широкомасштабных ядерных учений и имитации атак против стран НАТО". Радакин также обратил внимание на наращивание ядерного потенциала Китая, ядерные амбиции Ирана и программу баллистических ракет Северной Кореи и ее "нестабильное поведение".

Начальник Генштаба Британии акцентировал, что Пхеньян представляет "региональную и все больше - глобальную угрозу".

Радакин также сказал, что его работа заключается в том, чтобы "укрепить решимость нации" перед лицом растущих рисков для безопасности.

"Перспективы являются более противоречивыми, более неоднозначными и более опасными, чем мы знали за свою карьеру. Нигде это не является более очевидным, чем в ядерной сфере", - заявил он.

По его словам, первая ядерная эра была во время холодной войны, определенная двумя противоборствующими блоками, которые руководствовались риском неконтролируемой эскалации и логикой сдерживания.

Вторая ядерная, сказал он, эпоха характеризовалась глобальными усилиями по разоружению и контрраспространению.

"Но мы стоим на пороге третьей ядерной эпохи, которая намного сложнее. Она определяется многочисленными и параллельными дилеммами, распространением ядерных и подрывных технологий и почти полным отсутствием архитектуры безопасности, которая существовала раньше", - отметил он.

По его словам, именно поэтому ядерные подводные лодки Великобритании, которые постоянно находятся в море, являются такими жизненно важными.

"Ядерные силы сдерживания Великобритании - это та часть нашего арсенала, о которой Россия знает больше всего и которая имеет большее влияние на Путина, чем что-либо другое", - подчеркнул он.

В то же время, как передает издание, Радакин осторожно подчеркнул, что он не считает, что Великобритания находится на грани войны.

"Существует лишь отдаленная вероятность значительного прямого нападения или вторжения России в Соединенное Королевство. То же самое касается и всего НАТО. Россия знает, что ответ будет значительным - будь то с применением конвенционного оружия или ядерного. Стратегия сдерживания НАТО продолжает работать. Но она должна оставаться сильной и быть усиленной против более опасной России", - подытожил он.

Читайте также: НАТО не реагирует на ядерную риторику РФ, а сосредоточена на надежных средствах сдерживания, - Рютте

Автор: 

Великобритания (4934) ядерная безопасность (491) Радакин Тони (25)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
Авжеж, *уйло своїми діями розбудив ''ядерного монстра''. А бездіяльність сша та європи в протистоянні *уйлу спонукає інші країни будь-якими методами заволодіти ядерною зброєю-бо це чи не єдиний спосіб уникнути нападу *уйлів різного розливу.
показать весь комментарий
05.12.2024 12:35
+10
2008 році , а не 2022 коли на Грузію напали.
показать весь комментарий
05.12.2024 12:43
+7
А всього треба було адекватно відреагувати в 22 році на понти паРаші, залякати *****, не допустити війни в Європі... Сцикунство і соплежуйство НАТО та Заходу і зламало усю всесвітню систему безпеки. А тепер - всьо, поїзд поїхав. Будуйте нову - з такими тварюками, як Китай, Індія, і *****, раз дозволили їм перемогти.
показать весь комментарий
05.12.2024 12:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В когось клямка впаде і почнеться ланцюгова реакція
показать весь комментарий
05.12.2024 12:33 Ответить
або спровокують удари навмисно, щоб "ось зла" зійшла з орбіти
показать весь комментарий
05.12.2024 12:39 Ответить
Три безмозглих ідіота дратують весь світ ядерними палицями. Це пу , ін, та сі.
показать весь комментарий
05.12.2024 12:33 Ответить
Авжеж, *уйло своїми діями розбудив ''ядерного монстра''. А бездіяльність сша та європи в протистоянні *уйлу спонукає інші країни будь-якими методами заволодіти ядерною зброєю-бо це чи не єдиний спосіб уникнути нападу *уйлів різного розливу.
показать весь комментарий
05.12.2024 12:35 Ответить
А всього треба було адекватно відреагувати в 22 році на понти паРаші, залякати *****, не допустити війни в Європі... Сцикунство і соплежуйство НАТО та Заходу і зламало усю всесвітню систему безпеки. А тепер - всьо, поїзд поїхав. Будуйте нову - з такими тварюками, як Китай, Індія, і *****, раз дозволили їм перемогти.
показать весь комментарий
05.12.2024 12:37 Ответить
2008 році , а не 2022 коли на Грузію напали.
показать весь комментарий
05.12.2024 12:43 Ответить
У світі починається єра хаосу. Недарма ж американці обрали у президенти злодія та шахрая. Вони хочуть , щоб всесвітній хаос почався саме з них, а аутист Маск зі своїми «талантами» доведе цей хаос до абсолюту.
показать весь комментарий
05.12.2024 12:40 Ответить
Пристегніть паски безпеки!😀
показать весь комментарий
05.12.2024 13:32 Ответить
які паски ? ще до Великодня цілий квартал
показать весь комментарий
05.12.2024 16:45 Ответить
????
показать весь комментарий
05.12.2024 17:22 Ответить
Ядерне нерозповсюдження вже не має сенсу з огляду на те,
що одна з найбільших ядерних держав вже практикує тероризм
і займається ядерним розповсюдженням.
Очевидна відповідь - не обмежувати себе і "своїх" штучно.
Ядерні технології і зброя можуть бути у будь якої держави,
яка розробить її самотужки або за сприяння "старших товаришів".
Не вперше, згадаємо ядерну програму Ізраїлю і роль цьому Франції.
Японія і Південня Корея, Фінляндія і Польша, Турція і ... Україна ?
Так, це небезпечний світ, але скринька пандори вже відкрита, поза
страуса безглузда. Ядерні Індія та Пакістан давно "на ножах" - і що ?
Міжнародне право сконало, працює лише право сильного.
показать весь комментарий
05.12.2024 12:43 Ответить
Эти клоуны могли принять в НАТО Украину в 2014-м . В сотню раз дешевле . И сейчас только сопли и обеспокоенности . Есть урод , путин . Решите проблему . Сколько можно ссать в штаны ?
показать весь комментарий
05.12.2024 12:47 Ответить
З гопніками ніколи не можна домовлятися. Їх приводить до тями тільки міцний кулак перед носом. А ***** - це і є міжнародний гопнік.

показать весь комментарий
05.12.2024 12:48 Ответить
У ***** шість пальців! Штучний інтелект може все - окрім пальців на руках та ногах.
показать весь комментарий
05.12.2024 13:06 Ответить
Бо він генетичний виродок і дегенерат. Мутант, одним словом.
показать весь комментарий
05.12.2024 13:10 Ответить
Навіть не сумніваюсь, що у нього ще є роги та хвіст. Просто лікарі їх періодично та вчасно відрізають.
показать весь комментарий
05.12.2024 13:20 Ответить
Рішуче.
показать весь комментарий
05.12.2024 12:51 Ответить
Цікаво, на яких фронтах адмірал навоював стільки орденів і медалей. Невже на комічній війні за Фолкленди.
показать весь комментарий
05.12.2024 12:54 Ответить
Просрали, тобто проспали Китай, але рокетмена та айятол ще можна приборкати для прикладу іншім. Як приборкати? Силою слів? Та звичайно ні! Розбомбити до фундаментів військово- промислові та дослідницкі об'єкти Ірану та П.Кореї. В один день, без попереджень(їх вже було достатньо). А от після цього можно домовлятись с Китаєм та путлером та наводити лад на планеті.
показать весь комментарий
05.12.2024 12:59 Ответить
Ну і хер з ним
показать весь комментарий
05.12.2024 19:21 Ответить
 
 