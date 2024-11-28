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США не планируют оснащать Украину ядерным оружием, - Белый дом

Білий дім сказав, чи планує передавати Україні ядерну зброю

Соединенные Штаты не планируют передавать Украине ядерное оружие на фоне угроз российского диктатора Владимира Путина и изменения ядерной доктрины России.

Об этом Белый дом сказал изданию Newsweek, передает Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, сейчас многие политики говорят о ядерной войне, поскольку конфликт между США и их союзниками по НАТО и Россией из-за войны в Украине обостряется.

Толчком к этому стало и то, что российский диктатор Путин недавно подписал обновленную ядерную доктрину, в которой отмечается, что Россия будет прилагать "все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы" и имеет целью предотвратить эскалацию напряженности между государствами, которая может привести к "военным конфликтам, в том числе ядерным".

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Отмечается, что на фоне этого начали распространяться слухи о том, что Соединенные Штаты могут вернуть Украине ядерное вооружение.

В частности, Белый дом прокомментировал заявление заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что США "серьезно обсуждают возможность передачи Киеву ядерного оружия".

В заметке Медведев отметил, что подобные дискуссии Москва может воспринять как подготовку к ядерному конфликту с Россией.

Но в Белом доме заявили Newsweek: "Мы не планируем оснащать Украину ядерным оружием".

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Последствия возможного применения РФ ядерного оружия

Кроме того, Newsweek рассмотрел последствия применения российского ядерного оружия против столиц союзников США по НАТО.

Издание использовало карты, подготовленные Алексом Веллерштейном, профессором и историком ядерных технологий, чтобы оценить, каким будет влияние, если Москва атакует с помощью своей Р-36М2 (также известной как SS-18 Satan), одной из самых больших и мощных тяжелых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), которые когда-либо были созданы.

Она может выпустить эквивалент 20 мегатонн (20 000 килотонн) тротиловой взрывчатки и имеет дальность полета до 10 000 миль.

Радиус огненного шара (внутренний желтый круг), в котором все испарится от интенсивного нагревания до миллионов градусов по Фаренгейту, достигнет около 15,1 квадратной мили. Более умеренный радиус поражения (внутренний серый круг), охватывающий 442 квадратные мили, разрушит жилые дома и, вероятно, вызовет масштабные пожары.

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Любой в радиусе 2360 квадратных миль от взрыва (радиус теплового излучения: шире оранжевый круг) рискует получить ожоги третьей степени по всей коже, "часто безболезненные, поскольку они разрушают болевые нервы", которые могут вызвать сильные рубцы, инвалидность и потребовать ампутации.

В радиусе легкого поражения от взрыва (более широкий серый круг), составляющий 3490 квадратных миль от места взрыва, следует ожидать разбития оконных стекол, что может привести к ранениям.

В частности, в Лондоне, где в среднем 13 167 093 человека находятся в полном радиусе поражения (все четыре круга) имитированной детонации в течение 24 часов, около 3 941 740 человек погибнут и 4 616 650 получат ранения, добавило издание.

Сила ядерного удару РФ по Лондону

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Автор: 

россия (95352) США (26381) Украина (44912) ядерное оружие (1326) ядерная безопасность (490)


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Топ комментарии
+17
Авжеж, ви тільки забрати можете, і в України! А в *уйла забрати кишка тонка! Не дивлячись на те що *уйло нею брязкає на весь світ.
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28.11.2024 19:06
+17
дякуємо трупаку кравчуку за просрану ядерку, покидьку кучмі за тисячі проданих танків, літаків , РЛС та жулі за віддані раісії бомбардувальники за скиджений нею газ
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28.11.2024 19:06
+5
Мало того зроблять все щоб її ніколи не було у нас. Бо вже ми показали свою горячу вперту безконтрольність. Таке селяві.
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28.11.2024 19:04
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Правила форума Совет форумчан
Мало того зроблять все щоб її ніколи не було у нас. Бо вже ми показали свою горячу вперту безконтрольність. Таке селяві.
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28.11.2024 19:04 Ответить
Авжеж, ви тільки забрати можете, і в України! А в *уйла забрати кишка тонка! Не дивлячись на те що *уйло нею брязкає на весь світ.
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28.11.2024 19:06 Ответить
дякуємо трупаку кравчуку за просрану ядерку, покидьку кучмі за тисячі проданих танків, літаків , РЛС та жулі за віддані раісії бомбардувальники за скиджений нею газ
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28.11.2024 19:06 Ответить
а може англії з сша не забудемо подякувати? кравчук зробив те, що вони йому сказали. Тому мені по фіг, що вони малюють на своїй карті. Хай віддадуть те, що забрали
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29.11.2024 00:11 Ответить
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28.11.2024 19:07 Ответить
Скільки століть пройшло, а нічого не змінилося...
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28.11.2024 19:18 Ответить
Цей фільм не настільки старий
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28.11.2024 19:31 Ответить
Синку, тут козаки плазують перед Катериною ІІ
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28.11.2024 19:46 Ответить
...в радянському фільмі
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29.11.2024 19:16 Ответить
Трамп сказав шо дасть , тому і путин переймається
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28.11.2024 19:10 Ответить
Трамп дасть хіба Меланії)))
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28.11.2024 19:44 Ответить
Поки що
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28.11.2024 19:10 Ответить
Якшо не плануєте, то не заважайте нам самім востановити арсенал!
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28.11.2024 19:11 Ответить
"Newsweek розглянув наслідки застосування російської ядерної зброї проти столиць союзників США по НАТО.
Видання використало карти, підготовлені Алексом Веллерштейном, професором та істориком ядерних технологій, щоб оцінити, яким буде вплив, якщо Москва атакує за допомогою своєї Р-36М2 (також відомої як SS-18 Satan)" Джерело:

А чому Newsweek залякує власних читачів, власне населення та населення країн НАТО розповідями про жахливі наслідки застосування рашистами ЯЗ? Наводить схеми, рахує втрати. Чому не залякує владу та населення РФ та її спільників можливими наслідками ядерного удару США для москви та столиць її спільників? З відповідними картами, схемами, розрахунками.
Чому видання Newsweek лякає своїх громадян, лякає НАТО і нічого не робить, щоб налякати путіна та рашистів у Кремлі імовірними наслідками застосування ядерної зброї США проти столиць РФ та її союзників?
Хто замовник цієї публікації Newsweek?
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28.11.2024 20:59 Ответить
Очевидно же кто заказчик - Соссия!
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28.11.2024 23:44 Ответить
та ти шо, а я думав (та всі думали), що в найближчі тижні сша підгонить нам сотню ядерних боєголовок.
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28.11.2024 19:12 Ответить
Забрали а тепер хер вам. Обдурили дурака.....
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28.11.2024 19:21 Ответить
А навіщо Білий дім коментує дописи чергового безмозглого д.медвєдєва і починає виправдовуватись чи планують надатиУкраїні чи не планують ...Такі речі взагалі не обговорюються публічно..
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28.11.2024 19:22 Ответить
Нам вона і не потрібна, ви свою у нас розмістить
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28.11.2024 19:22 Ответить
Не для того її відібрали...
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28.11.2024 19:29 Ответить
Партнери з США! Якщо не здатні забезпечити обіцяні гарантії в обмін на українську ЯЗ, то майте совість, поверніть Україні ту ЯЗ стримування, яку відібрали чи аналогічну ЯЗ власного виробництва. Або попередьте путіна, що самі застосуєте ЯЗ проти РФ, знищите путіна, якщо РФ застосує свою ЯЗ по Україні.
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28.11.2024 19:44 Ответить
Ти дійсно? Офігеть. Просто МОЛОДЦА.
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28.11.2024 20:10 Ответить
у них немає совісті, тут просто бізнес. клінтон в той час був спасителем Землі від ЯЗ і заробляв політичні девіденти. перша вимога до України була позбутися ракет великої дальності, а безядерний статус -це ідея кравчука -удовенка, тобто ініціатива із середини , внутрішня. на ютубі є фільм про це від командира частини де збірігали шахти - ракети - дуже рекомендую
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28.11.2024 20:33 Ответить
Ніхто ядерки в України не забирав. Американці надали Україні грант в розмірі 600 млн. доларів (це дуже великі гроші на початку 1990-х) на утилізацію цієї зброї, а українці, як самий хитрожопіший народ в світі, взяв гроші а зброю віддав "братішкам". Американці цієї зброї не мають. Всі претензії про повернення зброї до кацапії.
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28.11.2024 20:15 Ответить
Та невже?
Система ЯЗ стримування , знищена та поцуплена в України за попередньої змовою США та РФ, вартує не менше 100 млрд. доларів. З них тільки для противаги існуючій в той час українській системі ЯЗ стримування, США повинні були витрачати майже 40 мільярдів доларів на рік. Грант у 600 млн доларів це смішна сума "компенсації" наївним довірливим вождям аборигенів. Народ України не давав згоди на цю ганебну оборудку "пацифістам", за яку президент Клінтон пізніше вибачався перед Україною.
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28.11.2024 20:39 Ответить
Народ України не давав згоди на цю ганебну оборудку "пацифістам"

А "пацифістів" до влади в Україні привели українці чи американці? Усі питання до вас самих.
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28.11.2024 21:04 Ответить
Переводиш стрілки? До чого тут "привели до влади"?
Мова про кидок, про ганебну оборудку за участю нашого головного партнера - США, результатом якої було позбавлення України системи ЯЗ стримування (стратегічної і тактичної) в обмін на нікчемні "гарантії безпеки" та мізерні суми "компенсації".
Народ України, її громадяни не давали згоди на позбавлення України ЯЗ стримування.
І далеко не всі питання до нас самих.
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28.11.2024 22:07 Ответить
Бачили що підписвали , чи не бачили?
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28.11.2024 22:36 Ответить
А якої ти сам думки?
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28.11.2024 23:27 Ответить
Ну як якої я думки. Я не знаю. В ці роки я вже 5 років проживав в Америці. З позицій Америки - нічого кримінального. Американці запропонували Україні позбутися ЯЗ, дали їй 600 млн. доларів на утилізацію ЯЗ, підписали разом з кацапією меморандум, що в разі нападу на Україну якоїсь іншої країни вони піднімуть питання в Раді Безпеки ООН. Ну в ці часи для України американці були закляті вороги (наслідки совєтської пропаганди) а кацапи кровними братішками. І Україна, як сама хитрожопіша країна взяла гроші на утилізацію ЯЗ і добровільно віддла ЯЗ кацапії. То до кого претензії
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29.11.2024 04:50 Ответить
Дивина, та й годі.
Під носом передача від кацапії ядерки до білосрусі.
А чому б не зробити виключно симетричний жест? Ета другоє?
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28.11.2024 20:51 Ответить
Мудро
Наши ее точно на сторону продадут
На ядерку сейчас спрос....
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28.11.2024 21:02 Ответить
Не там кружочки рисуете. Пока до Лондона долетит, все крупные парашные города в таких кружочках окажутся.
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28.11.2024 21:18 Ответить
Пуйло пальцем пошевелил и америкосы бравые штаны намочили
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28.11.2024 22:25 Ответить
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28.11.2024 22:56 Ответить
 
 