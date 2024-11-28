США не планируют оснащать Украину ядерным оружием, - Белый дом

Соединенные Штаты не планируют передавать Украине ядерное оружие на фоне угроз российского диктатора Владимира Путина и изменения ядерной доктрины России.

Об этом Белый дом сказал изданию Newsweek, передает Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, сейчас многие политики говорят о ядерной войне, поскольку конфликт между США и их союзниками по НАТО и Россией из-за войны в Украине обостряется.

Толчком к этому стало и то, что российский диктатор Путин недавно подписал обновленную ядерную доктрину, в которой отмечается, что Россия будет прилагать "все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы" и имеет целью предотвратить эскалацию напряженности между государствами, которая может привести к "военным конфликтам, в том числе ядерным".

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Отмечается, что на фоне этого начали распространяться слухи о том, что Соединенные Штаты могут вернуть Украине ядерное вооружение.

В частности, Белый дом прокомментировал заявление заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что США "серьезно обсуждают возможность передачи Киеву ядерного оружия".

В заметке Медведев отметил, что подобные дискуссии Москва может воспринять как подготовку к ядерному конфликту с Россией.

Но в Белом доме заявили Newsweek: "Мы не планируем оснащать Украину ядерным оружием".

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Последствия возможного применения РФ ядерного оружия

Кроме того, Newsweek рассмотрел последствия применения российского ядерного оружия против столиц союзников США по НАТО.

Издание использовало карты, подготовленные Алексом Веллерштейном, профессором и историком ядерных технологий, чтобы оценить, каким будет влияние, если Москва атакует с помощью своей Р-36М2 (также известной как SS-18 Satan), одной из самых больших и мощных тяжелых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), которые когда-либо были созданы.

Она может выпустить эквивалент 20 мегатонн (20 000 килотонн) тротиловой взрывчатки и имеет дальность полета до 10 000 миль.

Радиус огненного шара (внутренний желтый круг), в котором все испарится от интенсивного нагревания до миллионов градусов по Фаренгейту, достигнет около 15,1 квадратной мили. Более умеренный радиус поражения (внутренний серый круг), охватывающий 442 квадратные мили, разрушит жилые дома и, вероятно, вызовет масштабные пожары.

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Любой в радиусе 2360 квадратных миль от взрыва (радиус теплового излучения: шире оранжевый круг) рискует получить ожоги третьей степени по всей коже, "часто безболезненные, поскольку они разрушают болевые нервы", которые могут вызвать сильные рубцы, инвалидность и потребовать ампутации.

В радиусе легкого поражения от взрыва (более широкий серый круг), составляющий 3490 квадратных миль от места взрыва, следует ожидать разбития оконных стекол, что может привести к ранениям.

В частности, в Лондоне, где в среднем 13 167 093 человека находятся в полном радиусе поражения (все четыре круга) имитированной детонации в течение 24 часов, около 3 941 740 человек погибнут и 4 616 650 получат ранения, добавило издание.

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