США не планируют оснащать Украину ядерным оружием, - Белый дом
Соединенные Штаты не планируют передавать Украине ядерное оружие на фоне угроз российского диктатора Владимира Путина и изменения ядерной доктрины России.
Об этом Белый дом сказал изданию Newsweek, передает Цензор.НЕТ.
Как пишет издание, сейчас многие политики говорят о ядерной войне, поскольку конфликт между США и их союзниками по НАТО и Россией из-за войны в Украине обостряется.
Толчком к этому стало и то, что российский диктатор Путин недавно подписал обновленную ядерную доктрину, в которой отмечается, что Россия будет прилагать "все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы" и имеет целью предотвратить эскалацию напряженности между государствами, которая может привести к "военным конфликтам, в том числе ядерным".
Отмечается, что на фоне этого начали распространяться слухи о том, что Соединенные Штаты могут вернуть Украине ядерное вооружение.
В частности, Белый дом прокомментировал заявление заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что США "серьезно обсуждают возможность передачи Киеву ядерного оружия".
В заметке Медведев отметил, что подобные дискуссии Москва может воспринять как подготовку к ядерному конфликту с Россией.
Но в Белом доме заявили Newsweek: "Мы не планируем оснащать Украину ядерным оружием".
Последствия возможного применения РФ ядерного оружия
Кроме того, Newsweek рассмотрел последствия применения российского ядерного оружия против столиц союзников США по НАТО.
Издание использовало карты, подготовленные Алексом Веллерштейном, профессором и историком ядерных технологий, чтобы оценить, каким будет влияние, если Москва атакует с помощью своей Р-36М2 (также известной как SS-18 Satan), одной из самых больших и мощных тяжелых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), которые когда-либо были созданы.
Она может выпустить эквивалент 20 мегатонн (20 000 килотонн) тротиловой взрывчатки и имеет дальность полета до 10 000 миль.
Радиус огненного шара (внутренний желтый круг), в котором все испарится от интенсивного нагревания до миллионов градусов по Фаренгейту, достигнет около 15,1 квадратной мили. Более умеренный радиус поражения (внутренний серый круг), охватывающий 442 квадратные мили, разрушит жилые дома и, вероятно, вызовет масштабные пожары.
Любой в радиусе 2360 квадратных миль от взрыва (радиус теплового излучения: шире оранжевый круг) рискует получить ожоги третьей степени по всей коже, "часто безболезненные, поскольку они разрушают болевые нервы", которые могут вызвать сильные рубцы, инвалидность и потребовать ампутации.
В радиусе легкого поражения от взрыва (более широкий серый круг), составляющий 3490 квадратных миль от места взрыва, следует ожидать разбития оконных стекол, что может привести к ранениям.
В частности, в Лондоне, где в среднем 13 167 093 человека находятся в полном радиусе поражения (все четыре круга) имитированной детонации в течение 24 часов, около 3 941 740 человек погибнут и 4 616 650 получат ранения, добавило издание.
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Видання використало карти, підготовлені Алексом Веллерштейном, професором та істориком ядерних технологій, щоб оцінити, яким буде вплив, якщо Москва атакує за допомогою своєї Р-36М2 (також відомої як SS-18 Satan)" Джерело:
А чому Newsweek залякує власних читачів, власне населення та населення країн НАТО розповідями про жахливі наслідки застосування рашистами ЯЗ? Наводить схеми, рахує втрати. Чому не залякує владу та населення РФ та її спільників можливими наслідками ядерного удару США для москви та столиць її спільників? З відповідними картами, схемами, розрахунками.
Чому видання Newsweek лякає своїх громадян, лякає НАТО і нічого не робить, щоб налякати путіна та рашистів у Кремлі імовірними наслідками застосування ядерної зброї США проти столиць РФ та її союзників?
Хто замовник цієї публікації Newsweek?
Система ЯЗ стримування , знищена та поцуплена в України за попередньої змовою США та РФ, вартує не менше 100 млрд. доларів. З них тільки для противаги існуючій в той час українській системі ЯЗ стримування, США повинні були витрачати майже 40 мільярдів доларів на рік. Грант у 600 млн доларів це смішна сума "компенсації" наївним довірливим вождям аборигенів. Народ України не давав згоди на цю ганебну оборудку "пацифістам", за яку президент Клінтон пізніше вибачався перед Україною.
А "пацифістів" до влади в Україні привели українці чи американці? Усі питання до вас самих.
Мова про кидок, про ганебну оборудку за участю нашого головного партнера - США, результатом якої було позбавлення України системи ЯЗ стримування (стратегічної і тактичної) в обмін на нікчемні "гарантії безпеки" та мізерні суми "компенсації".
Народ України, її громадяни не давали згоди на позбавлення України ЯЗ стримування.
І далеко не всі питання до нас самих.
Під носом передача від кацапії ядерки до білосрусі.
А чому б не зробити виключно симетричний жест? Ета другоє?
Наши ее точно на сторону продадут
На ядерку сейчас спрос....