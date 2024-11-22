РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4072 посетителя онлайн
Новости
3 220 13

США пересмотрят стратегию ядерного сдерживания на фоне "эскалации противников", - Пентагон

США переглянуть стратегію ядерного стримування

США решили скорректировать свою стратегию ядерного сдерживания на фоне "эскалации ядерных противников".

Об этом говорится на сайте Пентагона, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве отмечают, что "многочисленные ядерные противники бросают вызов безопасности США, их союзников и партнеров". Учитывая это, США "может потребоваться корректировка" ядерной стратегии.

"Целью станет поддержка способности достигать ядерного сдерживания в свете усиления ядерного потенциала Китая и России и отсутствия соглашений о контроле над ядерными вооружениями после февраля (2022 года. - Ред.)", - пояснил Ричард Джонсон, заместитель помощника министра обороны по ядерной политике и политике противодействия оружию массового уничтожения.

Он отметил, что США остаются преданными безопасному, надежному ядерному сдерживанию. Однако программа ядерной модернизации, хотя и необходима, может быть недостаточной для продвижения вперед, говорит чиновник.

Читайте также: Ядерные угрозы Путина - это лишь риторика, - глава МИД Франции Барро

По словам Джонсона, Пентагон в партнерстве с Национальным управлением ядерной безопасности уже принял меры по усилению ядерного сдерживания и гибкости, а также для уменьшения рисков.

В этом контексте речь идет о гравитационной бомбе B61-13, доставляемой самолетами, а также повышенной готовности подводных лодок класса "Огайо" с ядерным вооружением и двигателем.

Также в этом месяце Пентагон подал в Конгресс отчет о новых вызовах сдерживания, связанных с ростом, модернизацией и увеличением разнообразия ядерных арсеналов потенциальных противников.

Читайте также: НАТО должно рассмотреть изменение ядерной доктрины России, - Эрдоган

В отчете есть план США о сдерживании нескольких ядерных противников одновременно. В то же время в документе признается, что только сдерживание не поможет устранить стратегические опасности.

"Чтобы быть готовыми к 2030-м годам, мы должны модернизировать наши ядерные силы, ядерное командование и управление, а также соответствующую инфраструктуру, которая позволит нам быть гибкими и приспосабливаться со временем по мере появления новых вызовов, будь то новые угрозы, или потенциальные изменения, или задержки в нашей модернизации", - сказал Грант Шнайдер, заместитель директора по стратегической стабильности Объединенного штаба.

Ранее во вторник, 19 ноября, стало известно, что российский диктатор Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину, в которой расширили условия применения российского ядерного оружия.

Читайте также: Нет признаков того, что РФ готовится применить ядерное оружие на территории Украины, - Пентагон

Автор: 

Пентагон (1449) США (26489) ядерное оружие (1329)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
30 років тому треба було знищити всю ядерку на росії.Бажано разом з кацапами
показать весь комментарий
22.11.2024 22:57
+3
А ядерку зашо ?
показать весь комментарий
22.11.2024 23:01
+3
Якщо зараз не перетворити Москву на Берлін 45-го, то наступним етапом буде бомбардування Лондона, Парижа, Варшави

Ви ж знаєте, що зло, якщо його вчасно не зупинити, неминуче еволюціонує? І якщо Путін та його бригада прийшли до влади, підриваючи ночами житлові будинки в Росії, то ракети на українські багатоповерхівки - це лише етап "дорослішання" цього зла. Що, якщо прямо зараз не перетворити Москву на Берлін 45-го, то наступним етапом буде бомбардування Києва, Лондона, Парижа, Варшави…(С)
показать весь комментарий
23.11.2024 07:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
30 років тому треба було знищити всю ядерку на росії.Бажано разом з кацапами
показать весь комментарий
22.11.2024 22:57 Ответить
А ядерку зашо ?
показать весь комментарий
22.11.2024 23:01 Ответить
Хто казав, що для США, наприклад, орки такі вже й вороги? Та хто казав, що Україна була й є на першому місці, хоча б для когось, у світовій політиці?
показать весь комментарий
23.11.2024 10:01 Ответить
Якраз Америка і її політика,цінності,і т.п. є головною мішенню кацапів.
показать весь комментарий
23.11.2024 10:21 Ответить
B61-13... А що в американців нічого новішого нема? Чи вони думають при ******** війні доставляти бомбочку літачком? І куди він долетить?
показать весь комментарий
22.11.2024 23:08 Ответить
В них є все, і мбр в том ж числі.
показать весь комментарий
22.11.2024 23:12 Ответить
Це для добивання супротивника.Спочатку летять ракети,тоді вже бомби.
показать весь комментарий
23.11.2024 01:42 Ответить
І ця бомба має перемикачі грубо кажучи.Щоб можна зробити невеличкий ядерний вибух,від 0.3 кілотонни,для нищення укріплених бункерів.
показать весь комментарий
23.11.2024 01:44 Ответить
Хтось довийобувався.
показать весь комментарий
22.11.2024 23:11 Ответить
Може надумають і в Украіну якусь МБР - шоб від балістики відбиватися?
показать весь комментарий
22.11.2024 23:18 Ответить
показать весь комментарий
22.11.2024 23:20 Ответить
показать весь комментарий
22.11.2024 23:24 Ответить
Якщо зараз не перетворити Москву на Берлін 45-го, то наступним етапом буде бомбардування Лондона, Парижа, Варшави

Ви ж знаєте, що зло, якщо його вчасно не зупинити, неминуче еволюціонує? І якщо Путін та його бригада прийшли до влади, підриваючи ночами житлові будинки в Росії, то ракети на українські багатоповерхівки - це лише етап "дорослішання" цього зла. Що, якщо прямо зараз не перетворити Москву на Берлін 45-го, то наступним етапом буде бомбардування Києва, Лондона, Парижа, Варшави…(С)
показать весь комментарий
23.11.2024 07:25 Ответить
 
 