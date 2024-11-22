США пересмотрят стратегию ядерного сдерживания на фоне "эскалации противников", - Пентагон

США решили скорректировать свою стратегию ядерного сдерживания на фоне "эскалации ядерных противников".

Об этом говорится на сайте Пентагона, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве отмечают, что "многочисленные ядерные противники бросают вызов безопасности США, их союзников и партнеров". Учитывая это, США "может потребоваться корректировка" ядерной стратегии.

"Целью станет поддержка способности достигать ядерного сдерживания в свете усиления ядерного потенциала Китая и России и отсутствия соглашений о контроле над ядерными вооружениями после февраля (2022 года. - Ред.)", - пояснил Ричард Джонсон, заместитель помощника министра обороны по ядерной политике и политике противодействия оружию массового уничтожения.

Он отметил, что США остаются преданными безопасному, надежному ядерному сдерживанию. Однако программа ядерной модернизации, хотя и необходима, может быть недостаточной для продвижения вперед, говорит чиновник.

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По словам Джонсона, Пентагон в партнерстве с Национальным управлением ядерной безопасности уже принял меры по усилению ядерного сдерживания и гибкости, а также для уменьшения рисков.

В этом контексте речь идет о гравитационной бомбе B61-13, доставляемой самолетами, а также повышенной готовности подводных лодок класса "Огайо" с ядерным вооружением и двигателем.

Также в этом месяце Пентагон подал в Конгресс отчет о новых вызовах сдерживания, связанных с ростом, модернизацией и увеличением разнообразия ядерных арсеналов потенциальных противников.

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В отчете есть план США о сдерживании нескольких ядерных противников одновременно. В то же время в документе признается, что только сдерживание не поможет устранить стратегические опасности.

"Чтобы быть готовыми к 2030-м годам, мы должны модернизировать наши ядерные силы, ядерное командование и управление, а также соответствующую инфраструктуру, которая позволит нам быть гибкими и приспосабливаться со временем по мере появления новых вызовов, будь то новые угрозы, или потенциальные изменения, или задержки в нашей модернизации", - сказал Грант Шнайдер, заместитель директора по стратегической стабильности Объединенного штаба.

Ранее во вторник, 19 ноября, стало известно, что российский диктатор Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину, в которой расширили условия применения российского ядерного оружия.

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