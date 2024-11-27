Ответом на ядерный шантаж Кремля должны быть новые санкции против РФ и увеличение помощи Украине, - Кислица на Совбезе ООН

Россия 21 ноября сделала еще один эскалационный шаг, нанеся удар по городу Днепр баллистической ракетой средней дальности, способной нести ядерный заряд. Украина призывает страны-члены ООН, в частности государства, обладающие ядерным оружием, осудить безответственную ядерную риторику РФ.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Рассказ Москвы после удара, включая комментарии военного преступника Путина, в очередной раз подчеркнул намерения России убедить мировую аудиторию в своей полной неадекватности, на этот раз продемонстрировав готовность убивать украинцев не только обычными, но и ядерными средствами. Украина призывает страны-члены ООН, в частности государства, обладающие ядерным оружием, осудить безответственную ядерную риторику России", - сказал Кислица.

По его словам, отвечая на этот эскалационный шаг, важно помнить, что дальнейшие действия руководства РФ напрямую будут зависеть от силы и решительности реакции, в случае проявления слабости или готовности к умиротворению неизбежно будет более жесткая эскалация насилия от России.

"Наоборот, если будут приняты адекватные меры по сдерживанию России и снижению ее агрессивного потенциала, Путин остановится. Поэтому ответ на нынешний ядерный шантаж и угрозы Кремля должен включать усиление санкций и увеличение военной помощи стороне, которая защищает себя, свой народ и принципы Устава ООН", - подчеркнул постоянный представитель Украины при ООН.

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Кислица также сообщил, что ракета, которая ударила по Днепру, была оснащена шестью боеголовками, каждая из которых содержала шесть кассетных боеприпасов. По словам постпреда ООН, ракета двигалась по баллистической траектории.

Он также напомнил, что только за последние четыре дня РФ запустила по Украине 495 БПЛА, а также баллистические ракеты "Искандер" и управляемые ракеты Х-59-69. Среди целей, которые пытаются поразить российские войска - подстанции украинских АЭС. После атаки 17 ноября были отключены основные линии электропередачи от четырех подстанций, что "представляет собой реальную и непосредственную угрозу ядерной безопасности не только для Украины, но и для всего континента".

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Удар РФ по Украине новой баллистической ракетой

21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".

22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

Впоследствии СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая попала в город Днепр в четверг.