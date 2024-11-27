Відповіддю на ядерний шантаж Кремля мають бути нові санкції проти РФ та збільшення допомоги Україні, - Кислиця на Радбезі ООН

Росія 21 листопада зробила ще один ескалаційний крок, завдавши удару по місту Дніпро балістичною ракетою середньої дальності, здатною нести ядерний заряд. Україна закликає країни-члени ООН, зокрема держави, що володіють ядерною зброєю, засудити безвідповідальну ядерну риторику РФ.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Розповідь Москви після удару, включно з коментарями воєнного злочинця Путіна, вкотре підкреслила наміри Росії переконати світову аудиторію у своїй цілковитій неадекватності, цього разу продемонструвавши готовність вбивати українців не лише звичайними, а й ядерними засобами. Україна закликає країни-члени ООН, зокрема держави, що володіють ядерною зброєю, засудити безвідповідальну ядерну риторику Росії", - сказав Кислиця.

За його словами, відповідаючи на цей ескалаційний крок, важливо пам'ятати, що подальші дії керівництва РФ безпосередньо залежатимуть від сили та рішучості реакції, у разі прояву слабкості або готовності до умиротворення неминуче буде більш жорстка ескалація насильства від Росії.

"Навпаки, якщо будуть вжиті адекватні заходи щодо стримування Росії і зниження її агресивного потенціалу, Путін зупиниться. Тому відповідь на нинішній ядерний шантаж і погрози Кремля має включати посилення санкцій і збільшення військової допомоги стороні, яка захищає себе, свій народ і принципи Статуту ООН", - наголосив постійний представник України при ООН.

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Кислиця також повідомив, що ракета, яка вдарила по Дніпру, була оснащена шістьма боєголовками, кожна з яких містила шість касетних боєприпасів. За словами постпреда ООН, ракета рухалася балістичною траєкторією.

Він також нагадав, що тільки за останні чотири дні РФ запустила по Україні 495 БПЛА, а також балістичні ракети "Іскандер" і керовані ракети Х-59-69. Серед цілей, які намагаються вразити російські війська - підстанції українських АЕС. Після атаки 17 листопада було відключено основні лінії електропередачі від чотирьох підстанцій, що "являє собою реальну і безпосередню загрозу ядерній безпеці не тільки для України, а й для всього континенту".

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Удар РФ по Україні новою балістичною ракетою

21 листопада, за даними Повітряних сил ЗСУ, під час ракетної атаки на місто Дніпро Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. ЗМІ повідомили, що це могла бути ракета "Рубєж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.

Російський диктатор Володимир Путін у зверненні 21 листопада заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни застосували нібито нову ракету середньої дальності "Орешник".

22 листопада Головне управління розвідки Міноборони заявило, що 21 листопада Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр".

Згодом СБУ показала журналістам залишки російської ракети під назвою "Орешник", яка влучила у місто Дніпро у четвер.