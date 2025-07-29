Кремль несерьезно относится к миру, Великобритания будет усиливать давление, - посольство
Великобритания осудила удары РФ по Запорожской и Днепропетровской областях, которые унесли жизни 20 человек.
Об этом говорится в заявлении посольства Великобритании в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
Там подчеркнули, что РФ терроризирует гражданских в Украине.
В посольстве напомнили, что Россия нанесла удары по исправительной колонии на Запорожье и по Каменскому, где повреждена больница.
"Кремль несерьезно относится к миру. Великобритания будет продолжать усиливать давление на Россию", - добавили там.
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Begemot Pepa
показать весь комментарий29.07.2025 12:35 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Az AZLK
показать весь комментарий29.07.2025 12:53 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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