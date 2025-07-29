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Кремль несерьезно относится к миру, Великобритания будет усиливать давление, - посольство

Великобритания будет усиливать давление на Россию после ударов по Украине

Великобритания осудила удары РФ по Запорожской и Днепропетровской областях, которые унесли жизни 20 человек.

Об этом говорится в заявлении посольства Великобритании в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

Там подчеркнули, что РФ терроризирует гражданских в Украине.

В посольстве напомнили, что Россия нанесла удары по исправительной колонии на Запорожье и по Каменскому, где повреждена больница.

"Кремль несерьезно относится к миру. Великобритания будет продолжать усиливать давление на Россию", - добавили там.

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Великобритания будет усиливать давление на Россию после ударов по Украине

Автор: 

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29.07.2025 12:35 Ответить
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29.07.2025 12:53 Ответить
 
 