Кремль несерьезно относится к миру, Великобритания будет усиливать давление, - посольство

Великобритания осудила удары РФ по Запорожской и Днепропетровской областях, которые унесли жизни 20 человек.

Об этом говорится в заявлении посольства Великобритании в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

Там подчеркнули, что РФ терроризирует гражданских в Украине.

В посольстве напомнили, что Россия нанесла удары по исправительной колонии на Запорожье и по Каменскому, где повреждена больница.

"Кремль несерьезно относится к миру. Великобритания будет продолжать усиливать давление на Россию", - добавили там.

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