Последствия удара РФ по Беленьковской исправительной колонии: 17 погибших, более 40 раненых, есть тяжелые. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
28 июля 2025 года, ориентировочно в 23:28 вооруженные силы РФ осуществили авиационный удар по территории Беленьковской исправительной колонии в Запорожской области с помощью четырех управляемых авиационных бомб (КАБ).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства юстиции.
Как отмечается, в результате обстрела полностью разрушена столовая учреждения, существенные разрушения получили административный штаб и карантинный участок. В результате удара погибли 17 человек среди осужденных, еще 42 получили ранения. Тяжелораненые госпитализированы в больницы системы Минздрава. Еще около 40 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, один сотрудник учреждения получил незначительные ранения (осколочное поражение лица).
"К обеспечению порядка в учреждении привлечено около 50 сотрудников охраны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, они находятся под наблюдением в медицинской части, дежурном подразделении и других отделениях учреждения. Периметр учреждения не поврежден, угрозы побега нет", - говорится в сообщении.
"Этот удар в очередной раз демонстрирует грубое нарушение международного гуманитарного права со стороны вооруженных сил РФ. Обстрел объектов гражданской инфраструктуры, в частности пенитенциарных учреждений расценивается как военное преступление", - добавили в Министерстве юстиции.
Как сообщалось, ночью россияне атаковали одно из пенитенциарных учреждений на Запорожье, 16 погибших и 35 раненых.
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Тоді під час роботи Стефанішина стала однією з посадовців, які займалися тендером на проведення трьох порівняльних досліджень українського законодавства з європейським. Журналісти Bihus.Info https://bihus.info/chomu-lukash-ne-posadyat-prokuratura-obrala-slabkij-epizod-i-zaplyushila-ochi-na-spravzhni-miljoni/ розповідали про цю закупівлю ще 2015 року й порахували, що одна сторінка аналізу коштувала від 1,4 тисячі до 4,5 тисяч гривень, втім непокоїла розслідувачів не лише ціна, а і якість проведеної роботи.
Так, матеріали містили емоційні коментарі, зроблені в режимі правки. Наприклад, на одній зі сторінок було написано російською: "Мысль отсутсвует", а на іншій - "Бред".