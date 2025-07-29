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Новости Фото Обстрелы Запорожской области
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Последствия удара РФ по Беленьковской исправительной колонии: 17 погибших, более 40 раненых, есть тяжелые. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

28 июля 2025 года, ориентировочно в 23:28 вооруженные силы РФ осуществили авиационный удар по территории Беленьковской исправительной колонии в Запорожской области с помощью четырех управляемых авиационных бомб (КАБ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства юстиции.

Как отмечается, в результате обстрела полностью разрушена столовая учреждения, существенные разрушения получили административный штаб и карантинный участок. В результате удара погибли 17 человек среди осужденных, еще 42 получили ранения. Тяжелораненые госпитализированы в больницы системы Минздрава. Еще около 40 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, один сотрудник учреждения получил незначительные ранения (осколочное поражение лица).

Беленьковская колония после обстрела
Беленьковская колония после обстрела
Беленьковская колония после обстрела

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лубинец об ударе РФ по колонии в Запорожском районе: Это военное преступление

"К обеспечению порядка в учреждении привлечено около 50 сотрудников охраны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, они находятся под наблюдением в медицинской части, дежурном подразделении и других отделениях учреждения. Периметр учреждения не поврежден, угрозы побега нет", - говорится в сообщении.

"Этот удар в очередной раз демонстрирует грубое нарушение международного гуманитарного права со стороны вооруженных сил РФ. Обстрел объектов гражданской инфраструктуры, в частности пенитенциарных учреждений расценивается как военное преступление", - добавили в Министерстве юстиции.

Как сообщалось, ночью россияне атаковали одно из пенитенциарных учреждений на Запорожье, 16 погибших и 35 раненых.

Автор: 

колония (424) Минюст (1767) обстрел (28754) Запорожская область (3349)


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Топ комментарии
+13
Хто хотів, вже давно на фронті.
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29.07.2025 10:41 Ответить
+8
Як каже ху...ло в них тільки високоточні ракети, це означає що ху...лята б'ють спеціально по житловим будівлям, вбивають мирне населення. Треба передавати справи у міжнародний суд, всіх осіб подавати в міжнародний розшук. Хай до кінця життя бояться покинути ху....лостан
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29.07.2025 10:44 Ответить
+4
Головне, що загрози втечі немає, а те, що закрили людей, хоч і зеків і не дали їм можливості захистити своє життя, то нічого? Краще б ті 17 осіб, що кацап вбив підписали контракти і пішли на фронт.
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29.07.2025 10:36 Ответить
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Головне, що загрози втечі немає, а те, що закрили людей, хоч і зеків і не дали їм можливості захистити своє життя, то нічого? Краще б ті 17 осіб, що кацап вбив підписали контракти і пішли на фронт.
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29.07.2025 10:36 Ответить
Хто хотів, вже давно на фронті.
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29.07.2025 10:41 Ответить
ас всі хто залишився підпишуть контракти
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29.07.2025 10:44 Ответить
а теперь стоит подписать и отомстить за своих ,и там не спрячешься
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29.07.2025 10:54 Ответить
У себе вдома приймеш?
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29.07.2025 10:45 Ответить
Як каже ху...ло в них тільки високоточні ракети, це означає що ху...лята б'ють спеціально по житловим будівлям, вбивають мирне населення. Треба передавати справи у міжнародний суд, всіх осіб подавати в міжнародний розшук. Хай до кінця життя бояться покинути ху....лостан
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29.07.2025 10:44 Ответить
Треба в першу чергу виробляти свої високоточні ракети, але за 6 з хвостиком років Президент Боневтік Потужно-Брехливий сам цього не робить і іншим не дає цього робити, займаючи посаду для прикриття таких як міндічі, чернишови, шурми, Бені, Боголюбови та інших, щоб грабували, мародерили мільярди, переводили їх в крипту і вивозили в місця, які чекають на Зелю, коли від втече.
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29.07.2025 11:20 Ответить
И сколько км.. до линии фронта? Беленькое стоит на Днепре, туда все что угодно может попасть
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29.07.2025 11:00 Ответить
Нисколько, зона на берегу Днепра. Почему ее до сих пор не эвакуировали вопрос риторический.
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29.07.2025 11:37 Ответить
Сенс? Щоб засуджені ненавиділи "шансонний ( узкій) мір" та більше прагнули наказати фашку?
Чи там корегувальник мав якусь вигоду? А....
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29.07.2025 11:21 Ответить
Тримати людей в клітці під час повітряної тривоги це злочин гірше військового злочину мусора пі...ри.
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29.07.2025 11:42 Ответить
Стефанішина вже працювала в Міністерстві юстиції за часів Віктора Януковича, коли відомство очолювала Олена Лукаш.

Тоді під час роботи Стефанішина стала однією з посадовців, які займалися тендером на проведення трьох порівняльних досліджень українського законодавства з європейським. Журналісти Bihus.Info https://bihus.info/chomu-lukash-ne-posadyat-prokuratura-obrala-slabkij-epizod-i-zaplyushila-ochi-na-spravzhni-miljoni/ розповідали про цю закупівлю ще 2015 року й порахували, що одна сторінка аналізу коштувала від 1,4 тисячі до 4,5 тисяч гривень, втім непокоїла розслідувачів не лише ціна, а і якість проведеної роботи.

Так, матеріали містили емоційні коментарі, зроблені в режимі правки. Наприклад, на одній зі сторінок було написано російською: "Мысль отсутсвует", а на іншій - "Бред".
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29.07.2025 12:06 Ответить
 
 