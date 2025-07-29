Последствия удара РФ по Беленьковской исправительной колонии: 17 погибших, более 40 раненых, есть тяжелые. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

28 июля 2025 года, ориентировочно в 23:28 вооруженные силы РФ осуществили авиационный удар по территории Беленьковской исправительной колонии в Запорожской области с помощью четырех управляемых авиационных бомб (КАБ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства юстиции.

Как отмечается, в результате обстрела полностью разрушена столовая учреждения, существенные разрушения получили административный штаб и карантинный участок. В результате удара погибли 17 человек среди осужденных, еще 42 получили ранения. Тяжелораненые госпитализированы в больницы системы Минздрава. Еще около 40 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, один сотрудник учреждения получил незначительные ранения (осколочное поражение лица).







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"К обеспечению порядка в учреждении привлечено около 50 сотрудников охраны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, они находятся под наблюдением в медицинской части, дежурном подразделении и других отделениях учреждения. Периметр учреждения не поврежден, угрозы побега нет", - говорится в сообщении.

"Этот удар в очередной раз демонстрирует грубое нарушение международного гуманитарного права со стороны вооруженных сил РФ. Обстрел объектов гражданской инфраструктуры, в частности пенитенциарных учреждений расценивается как военное преступление", - добавили в Министерстве юстиции.

Как сообщалось, ночью россияне атаковали одно из пенитенциарных учреждений на Запорожье, 16 погибших и 35 раненых.