Рашисты ударили по с. Новоплатоновка на Харьковщине: 5 погибших, есть раненые. Загорелся магазин

29 июля около 10:38 российские войска нанесли удар, вероятно, из реактивной системы залпового огня по селу Новоплатоновка Боровской территориальной громады Изюмского района на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в результате вражеской атаки загорелся местный магазин. Площадь пожара пока уточняется.

По предварительным данным, в результате обстрела погибли пятеро мирных жителей, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты. Правоохранители документируют военное преступление и собирают доказательную базу.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.