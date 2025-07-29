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Новини Обстріли Харківщини
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Рашисти вдарили по с.Новоплатонівка на Харківщині під час видачі гуманітарки: 5 загиблих, є поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

29 липня близько 10:38 російські війська завдали удару, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню по селу Новоплатонівка Борівської територіальної громади Ізюмського району на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, внаслідок ворожої атаки загорівся місцевий магазин. Площа пожежі наразі уточнюється.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули п’ятеро мирних жителів, ще троє дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Також читайте: Одна людина загинула внаслідок атаки БпЛА на Дергачівську громаду Харківщини, - ОВА

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. Правоохоронці документують воєнний злочин та збирають доказову базу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Як пояснили пізніше у ДСНС, люди зібрались разом, щоб отримати гуманітарну допомогу – у цей час російські терористи завдали ударів РСЗВ по мирних мешканцях.

Крім того, сьогодні ворог обстріляв і село Піски-Радьківські. Виникли пожежі у будівлі магазину та у приватному житловому будинку.

наслідки удару по Харківщині
наслідки удару по Харківщині
наслідки удару по Харківщині
наслідки удару по Харківщині
наслідки удару по Харківщині

До ліквідації ворожого удару залучені підрозділи ДСНС: 13 вогнеборців, офіцер-рятувальник громади та 3 одиниці техніки.

Автор: 

обстріл (30078) Нацполіція (15383) жертви (1858) Харківська область (1373) Ізюмський район (110) Новоплатонівка (1)


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Кацапськи потвори
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29.07.2025 12:48 Відповісти
Чому нептун не летить по червоному цвинтарю?
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29.07.2025 13:04 Відповісти
Черговий злочин рашиських варварів проти мирного населення ,це ще раз доводить що це не армія це терористи злочинці яких треба тільки знищувати ,як кривавого терориста путіна і його нациську кліку. На жаль влада безпорядна, світ мовчить на геноцид що творить орда.
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29.07.2025 13:10 Відповісти
Опять на ТВ, опять со скорбною мордою страдать с екрана. А це важка праця, кожен артист, актор та комедіант це знає. Зморшки вилізуть. Чи легко оминати теми про ракети, яких сам же завчасно похєрів? Але справжній талант та митець все переборє.
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29.07.2025 13:27 Відповісти
Коли актора ненавидять, це значить він хорошо грає (с)
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29.07.2025 13:48 Відповісти
Справедливість, якщо вона існує, прийде тоді, коли так буде виглядати кожен клаптик Богом проклятих боліт !
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29.07.2025 13:48 Відповісти
 
 