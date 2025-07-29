Рашисти вдарили по с.Новоплатонівка на Харківщині під час видачі гуманітарки: 5 загиблих, є поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

29 липня близько 10:38 російські війська завдали удару, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню по селу Новоплатонівка Борівської територіальної громади Ізюмського району на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, внаслідок ворожої атаки загорівся місцевий магазин. Площа пожежі наразі уточнюється.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули п’ятеро мирних жителів, ще троє дістали поранення різного ступеня тяжкості.

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На місце події виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. Правоохоронці документують воєнний злочин та збирають доказову базу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Як пояснили пізніше у ДСНС, люди зібрались разом, щоб отримати гуманітарну допомогу – у цей час російські терористи завдали ударів РСЗВ по мирних мешканцях.

Крім того, сьогодні ворог обстріляв і село Піски-Радьківські. Виникли пожежі у будівлі магазину та у приватному житловому будинку.











До ліквідації ворожого удару залучені підрозділи ДСНС: 13 вогнеборців, офіцер-рятувальник громади та 3 одиниці техніки.