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Новини Атака безпілотників на Харківщину
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Одна людина загинула внаслідок атаки БпЛА на Дергачівську громаду Харківщини, - ОВА

Вибухи лунають в окупованому Маріуполі

Ввечері 28 липня ворог атакував безпілотником Дергачівську громаду Харківської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника ОВА Олега Синєнубова.

"Близько 17.00 російський FPV-дрон поцілив в автомобіль у с. Великі Проходи. Внаслідок удару загинув 75-річний чоловік. Ще один чоловік постраждав, його госпіталізували. Медики надають усю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Били КАБами та БпЛА: окупанти атакували три населених пункти Харківщини

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безпілотник (4607) Дергачі (23) Харківська область (1370) Харківський район (474) війна в Україні (5430)


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