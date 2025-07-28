Одна людина загинула внаслідок атаки БпЛА на Дергачівську громаду Харківщини, - ОВА

Ввечері 28 липня ворог атакував безпілотником Дергачівську громаду Харківської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника ОВА Олега Синєнубова.

"Близько 17.00 російський FPV-дрон поцілив в автомобіль у с. Великі Проходи. Внаслідок удару загинув 75-річний чоловік. Ще один чоловік постраждав, його госпіталізували. Медики надають усю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

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