УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9999 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Харківщини
286 0

Били КАБами та БпЛА: окупанти атакували три населених пункти Харківщини

Обстріли Харківщиини 27 липня 2025 року РФ била КАБами та дронами

Російські окупанти протягом минулої доби атакували Харківщину КАБами та безпілотниками.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Під ударом опинилися 3 населені пункти. Внаслідок обстрілів постраждалих немає.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 2 КАБ;
  • 10 БпЛА типу "Герань-2";
  • 1 БпЛА типу "Молнія";
  • 1 fpv-дрон;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:  Харківському районі пошкоджено приватний будинок (м. Дергачі).

Читайте: Росіяни намагаються зайти в Куп’янськ з північного заходу, - DeepState

Автор: 

обстріл (30064) Дергачі (23) Харківська область (1370) Харківський район (474)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 