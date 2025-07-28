Били КАБами та БпЛА: окупанти атакували три населених пункти Харківщини
Російські окупанти протягом минулої доби атакували Харківщину КАБами та безпілотниками.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Під ударом опинилися 3 населені пункти. Внаслідок обстрілів постраждалих немає.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 2 КАБ;
- 10 БпЛА типу "Герань-2";
- 1 БпЛА типу "Молнія";
- 1 fpv-дрон;
- 1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: Харківському районі пошкоджено приватний будинок (м. Дергачі).
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