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Новости Обстрелы Харьковщина
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Били КАБами и БПЛА: оккупанты атаковали три населенных пункта Харьковской области

Обстрелы Харьковской области 27 июля 2025 года РФ била КАБами и дронами

Российские оккупанты за прошедшие сутки атаковали Харьковскую область КАБами и беспилотниками.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Под ударом оказались 3 населенных пункта. В результате обстрелов пострадавших нет.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

  • 2 КАБ;
  • 10 БпЛА типа "Герань-2";
  • 1 БпЛА типа "Молния";
  • 1 fpv-дрон;
  • 1 БпЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: Харьковском районе поврежден частный дом (г. Дергачи).

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Автор: 

обстрел (28740) Дергачи (22) Харьковская область (1352) Харьковский район (468)


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