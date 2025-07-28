Били КАБами и БПЛА: оккупанты атаковали три населенных пункта Харьковской области
Российские оккупанты за прошедшие сутки атаковали Харьковскую область КАБами и беспилотниками.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Под ударом оказались 3 населенных пункта. В результате обстрелов пострадавших нет.
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
- 2 КАБ;
- 10 БпЛА типа "Герань-2";
- 1 БпЛА типа "Молния";
- 1 fpv-дрон;
- 1 БпЛА (тип устанавливается).
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: Харьковском районе поврежден частный дом (г. Дергачи).
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