Один человек погиб вследствие атаки БПЛА на Дергачевскую громаду Харьковщины, - ОВА

Вечером 28 июля враг атаковал беспилотником Дергачевскую громаду Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу ОВА Олега Синенубова.

"Около 17:00 российский FPV-дрон ударил в автомобиль в с. Большие Проходы. Вследствие удара погиб 75-летний мужчина. Еще один мужчина пострадал, его госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

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