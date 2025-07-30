Удар рашистів по Новоплатонівці на Харківщині: кількість загиблих зросла до 6

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Новоплатонівці на Харківщині зросла до 6.

Про це повідомила прокуратура області, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, у лікарні помер 71-річний чоловік, який дістав множинні поранення внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу села Новоплатонівка Ізюмського району.



Кількість загиблих зросла до шести людей, ще троє - поранені", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 липня 2025 року російські окупанти завдали удару по Новоплатонівці на Харківщині. В той момент люди отримували гуманітарну допомогу.

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