Удар рашистів по Новоплатонівці на Харківщині: кількість загиблих зросла до 6
Кількість загиблих внаслідок російського удару по Новоплатонівці на Харківщині зросла до 6.
Про це повідомила прокуратура області, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, у лікарні помер 71-річний чоловік, який дістав множинні поранення внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу села Новоплатонівка Ізюмського району.
Кількість загиблих зросла до шести людей, ще троє - поранені", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 29 липня 2025 року російські окупанти завдали удару по Новоплатонівці на Харківщині. В той момент люди отримували гуманітарну допомогу.
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