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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Доба на Харківщині: 1 людина загинула, 7 – постраждали. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області. Проти мирного населення росіяни застосували керовані авіабомби, РСЗВ, безпілотники та FPV-дрони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов та у поліції області.

У селище Васищеве Безлюдівської громади загинув 63-річний чоловік, постраждали чоловіки 64, 65, 74 років та жінки 47, 54, 62 років. Від ударів по складській будівлі  спалахнула масштабна пожежа.

При наданні гуманітарної допомоги в селі Борщова відбулось влучання FPV- дрону в будинок. Поранений 51-річний чоловік.

У місті Куп’янськ на городі внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою отримала поранення 56-річна місцева мешканка. Її госпіталізували.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 39 некерованих авіаційних ракет;
  • 2 ракети ЗРК С-300;
  • 4 КАБ;
  • 12 БпЛА типу "Шахед";
  • 2 БпЛА типу "Ланцет";
  • 2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харківському районі пошкоджено складські приміщення цивільного підприємства, АЗС (сел. Васищеве), приватний будинок (с. Борщова);
  • у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Осинове);
  • у Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки, 2 автомобілі (с. Вище Солоне, с. Нижче Солоне);
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Металівка).

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Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина


Автор: 

обстріл (30157) Харківська область (1398) Куп’янський район (331) Харківський район (488) Чугуївський район (189) Куп’янськ (849) Васищеве (7) Борщова (2)


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