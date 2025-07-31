Доба на Харківщині: 1 людина загинула, 7 – постраждали. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області. Проти мирного населення росіяни застосували керовані авіабомби, РСЗВ, безпілотники та FPV-дрони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов та у поліції області.

У селище Васищеве Безлюдівської громади загинув 63-річний чоловік, постраждали чоловіки 64, 65, 74 років та жінки 47, 54, 62 років. Від ударів по складській будівлі спалахнула масштабна пожежа.

При наданні гуманітарної допомоги в селі Борщова відбулось влучання FPV- дрону в будинок. Поранений 51-річний чоловік.

У місті Куп’янськ на городі внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою отримала поранення 56-річна місцева мешканка. Її госпіталізували.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

39 некерованих авіаційних ракет;

2 ракети ЗРК С-300;

4 КАБ;

12 БпЛА типу "Шахед";

2 БпЛА типу "Ланцет";

2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі пошкоджено складські приміщення цивільного підприємства, АЗС (сел. Васищеве), приватний будинок (с. Борщова);

у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Осинове);

у Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки, 2 автомобілі (с. Вище Солоне, с. Нижче Солоне);

у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Металівка).

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