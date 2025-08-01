Россияне ночью атаковали детский психоневрологический интернат на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Ночью 1 августа российские оккупанты нанесли удар по детскому интернату в Купянском районе Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Шевченковской сельской военной администрации Сергей Стариков.

"Около полуночи Шевченковская громада подверглась жестокому воздушному удару. Полностью уничтожен детский психоневрологический интернат, на момент атаки помещение пустовало, просто было под охраной. К счастью, жертв нет", - говорится в сообщении.

Повреждены также жилые дома, расположенные рядом.

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