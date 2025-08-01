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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Россияне ночью атаковали детский психоневрологический интернат на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Ночью 1 августа российские оккупанты нанесли удар по детскому интернату в Купянском районе Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Шевченковской сельской военной администрации Сергей Стариков.

"Около полуночи Шевченковская громада подверглась жестокому воздушному удару. Полностью уничтожен детский психоневрологический интернат, на момент атаки помещение пустовало, просто было под охраной. К счастью, жертв нет", - говорится в сообщении.

Повреждены также жилые дома, расположенные рядом.

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Куп'янщина
Куп'янщина
Куп'янщина
Куп'янщина
Куп'янщина

Автор: 

обстрел (28806) Харьковская область (1374) Купянский район (332)


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Русня сознательно бьет по детям чтобы вызвать максимальный резонанс в обществе. На этот раз свезло.
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01.08.2025 11:06 Ответить
не буде ні якого резонансу , ще більше будемо мочить кацапню
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01.08.2025 11:09 Ответить
резонанс у нас був тікі по НАБУ та САП
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01.08.2025 11:10 Ответить
 
 