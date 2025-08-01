Россияне обстреляли 41 населенный пункт за сутки на Сумщине, - ОВА

В течение суток с утра 31 июля до утра 1 августа российские войска совершили 85 обстрелов 41 населенного пункта в 17 громадах Сумской области.

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Больше всего ударов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Враг применял управляемые авиационные бомбы (КАБы) - более 20 ударов, а также сбрасывал ВОГ с БПЛА - до 10 случаев. Также использовались FPV-дроны и другие БПЛА.

В результате обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры:

- в Николаевской громаде - хозяйственное сооружение;

- в Сумской - инфраструктурные объекты;

- в Шалыгинской - жилой дом, гараж, автомобиль и инфраструктура;

- в Недригайловской - частный дом.

За сутки эвакуированы трое жителей приграничных громад. Воздушная тревога на Сумщине продолжалась 14 часов 39 минут.

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