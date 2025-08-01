Рашисти вдарили по критичній інфратсруктурі в Сумах. Є перебої зі світлом
Російські окупанти вдарили по критичній інфраструктурі в Сумах. У місті перебої зі світлом.
Про це повідомила пресслужба "Сумиобленерго", інформує Цензор.НЕТ.
"Шановні споживачі електроенергії! Перебої з розподілом електроенергії в Сумах пов'язані з ударом армії рф по критичній інфраструктурі", - зазначили там.
За даними Суспільне, у Сумах пролунав вибух.
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Володимир Омельянов
показати весь коментар01.08.2025 15:43 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
хряп
показати весь коментар01.08.2025 15:47 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Igor Grytselyak
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