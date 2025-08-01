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Новини Відключення електроенергії Удари по енергетиці
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Рашисти вдарили по критичній інфратсруктурі в Сумах. Є перебої зі світлом

РФ вдарила по Сумах Є перебої зі світлом

Російські окупанти вдарили по критичній інфраструктурі в Сумах. У місті перебої зі світлом.

Про це повідомила пресслужба "Сумиобленерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні споживачі електроенергії! Перебої з розподілом електроенергії в Сумах пов'язані з ударом армії рф по критичній інфраструктурі", - зазначили там.

За даними Суспільне, у Сумах пролунав вибух.

Також читайте: Рашисти вдарили БПЛА по будівлі Сумської ОВА: є поранені. ФОТО

РФ вдарила по енергетиці в Сумах Перебої зі світлом

Автор: 

обстріл (30130) Сумська область (4083) Суми (967) відключення світла (1106) Сумський район (363)


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На жаль рашиський терор триває одностороньо ,відповіді немає,рашисти розуміють тільки силу.
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01.08.2025 15:43 Відповісти
Знищення України під керівництвом Єрмака.
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01.08.2025 15:47 Відповісти
Дійсно,де такіж удари та перебої в Курську,наприклад(((
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01.08.2025 16:03 Відповісти
 
 