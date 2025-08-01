Рашисты ударили по критической инфраструктуре в Сумах. Есть перебои с электричеством

Российские оккупанты ударили по критической инфраструктуре в Сумах. В городе перебои со светом.

Об этом сообщила пресс-служба "Сумыоблэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемые потребители электроэнергии! Перебои с распределением электроэнергии в Сумах связаны с ударом армии РФ по критической инфраструктуре", - отметили там.

По данным "Суспільне", в Сумах прогремел взрыв.

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