Рашисты ударили по критической инфраструктуре в Сумах. Есть перебои с электричеством
Российские оккупанты ударили по критической инфраструктуре в Сумах. В городе перебои со светом.
Об этом сообщила пресс-служба "Сумыоблэнерго", информирует Цензор.НЕТ.
"Уважаемые потребители электроэнергии! Перебои с распределением электроэнергии в Сумах связаны с ударом армии РФ по критической инфраструктуре", - отметили там.
По данным "Суспільне", в Сумах прогремел взрыв.
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Володимир Омельянов
показать весь комментарий01.08.2025 15:43 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
хряп
показать весь комментарий01.08.2025 15:47 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Igor Grytselyak
показать весь комментарий01.08.2025 16:03 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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