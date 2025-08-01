РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11317 посетителей онлайн
Новости Отключение электроэнергии Удары по энергетике
529 3

Рашисты ударили по критической инфраструктуре в Сумах. Есть перебои с электричеством

РФ ударила по Сумам Есть перебои с электричеством

Российские оккупанты ударили по критической инфраструктуре в Сумах. В городе перебои со светом.

Об этом сообщила пресс-служба "Сумыоблэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемые потребители электроэнергии! Перебои с распределением электроэнергии в Сумах связаны с ударом армии РФ по критической инфраструктуре", - отметили там.

По данным "Суспільне", в Сумах прогремел взрыв.

Также читайте: Рашисты ударили БПЛА по зданию Сумской ОВА: есть раненые. ФОТО

РФ ударила по энергетике в Сумах Перебои с электричеством

Автор: 

обстрел (28806) Сумская область (3527) Сумы (1227) отключение света (429) Сумский район (358)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На жаль рашиський терор триває одностороньо ,відповіді немає,рашисти розуміють тільки силу.
показать весь комментарий
01.08.2025 15:43 Ответить
Знищення України під керівництвом Єрмака.
показать весь комментарий
01.08.2025 15:47 Ответить
Дійсно,де такіж удари та перебої в Курську,наприклад(((
показать весь комментарий
01.08.2025 16:03 Ответить
 
 