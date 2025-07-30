Рашисты ударили БПЛА по зданию Сумской ОВА: есть раненые. ФОТО

Российские войска днем 30 июля ударили беспилотниками по зданию областной государственной администрации в Сумах.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

В результате российского удара по центру Сум пострадали люди. 75-летнюю пострадавшую с осколочным ранением госпитализировали.

Людям оказывается необходимая помощь. Задействованы все экстренные службы, добавил он.

Григоров напомнил, что в пятницу и субботу враг уже атаковал здание ОВА ударными дронами. Сегодня - новая попытка уничтожить.

"Ряд ударов по зданию администрации свидетельствуют, что враг может продолжить попытки его уничтожения. Поэтому просим учитывать безопасность и во время воздушных тревог воздерживаться от пребывания рядом с административными зданиями и объектами критической инфраструктуры", - добавил он.

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