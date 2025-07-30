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Новости Фото Атака БПЛА на Сумы
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Рашисты ударили БПЛА по зданию Сумской ОВА: есть раненые. ФОТО

Российские войска днем 30 июля ударили беспилотниками по зданию областной государственной администрации в Сумах.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

В результате российского удара по центру Сум пострадали люди. 75-летнюю пострадавшую с осколочным ранением госпитализировали.

Людям оказывается необходимая помощь. Задействованы все экстренные службы, добавил он.

Григоров напомнил, что в пятницу и субботу враг уже атаковал здание ОВА ударными дронами. Сегодня - новая попытка уничтожить.

"Ряд ударов по зданию администрации свидетельствуют, что враг может продолжить попытки его уничтожения. Поэтому просим учитывать безопасность и во время воздушных тревог воздерживаться от пребывания рядом с административными зданиями и объектами критической инфраструктуры", - добавил он.

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Враг атаковал Сумы 30 июля: повреждено ОГА
Враг атаковал Сумы 30 июля: повреждено ОГА

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обстрел (28772) ОГА (2395) Сумская область (3524) Сумы (1225) Сумский район (356) война в Украине (5407)


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одразу видно, що кацапи готуються до призупинення війни...
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30.07.2025 14:42 Ответить
А зелЄрмак з стефанчуками, ударили по антиКорупційній системі України!! Вороги, знищують Незалежність України!
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30.07.2025 14:42 Ответить
Про це https://t.me/grigorov_oleg/333 повідомив очільник ОВА Олег Григоров...

Нагадаю - це той дизертир, який кинув підлеглих у Луганській області і втік. Диктатор Зеленський таких любить.
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30.07.2025 14:44 Ответить
Артюха заховали від відповідальності
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30.07.2025 14:48 Ответить
А його не диктатор Зеленський призначав?
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30.07.2025 14:49 Ответить
Саме він.Тому відразу після трагедіїї його тихенько і заховав.Зараз ніхто і не згадує
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30.07.2025 14:56 Ответить
 
 