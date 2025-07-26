РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9097 посетителей онлайн
Новости Фото
1 688 13

Здание Сумской ОГА повреждено в результате дроновой атаки РФ. ФОТО

Сегодня, 26 июля 2025 года, враг атаковал Сумы ударными беспилотниками.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, один из дронов попал в центр города - на площадь Независимости. Повреждено здание Сумской областной государственной администрации.

"Это прицельная атака по гражданскому объекту. И, к сожалению, не первая. Предварительно - обошлось без жертв и пострадавших. На месте работают спасательные службы, продолжается обследование территории. россия продолжает террор мирных городов. Но Сумы держатся. Работаем и боремся несмотря на все", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали админздание в Сумах. Возник пожар. ФОТОрепортаж

Сумская ОГА после атаки дрона
Сумская ОГА после атаки дрона
Сумская ОГА после атаки дрона

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг ударил по Сумщине, часть Сум и района пока без света.

Автор: 

Сумская область (3505) Сумы (1219) Шахед (1332) Сумский район (344)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+1
За попередніми прогнозами військових аналітиків, Суми та область очікує не заздрістна доля Вовчансьа або навіть Покровська.
Z-резидент разом з дЄрмаком за z-Сирським зробили все від них можливе, щоб не допустити спорудження захистних фортифікацій, облаштування мінних полів, блок-постів, вогневих замаскованих точок для стримування армії рф на сумському напрямку.
показать весь комментарий
26.07.2025 15:17 Ответить
+1
А зешмарклі усі живі ?
показать весь комментарий
26.07.2025 15:17 Ответить
+1
не смішіть людей. ЗСУ не дозволяють рознести військові частини РФ навідь в Донецьку куди достає ствольна артилерія а ві про якісь Чалны
показать весь комментарий
26.07.2025 15:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну Белгород и Курск приготовиться!
показать весь комментарий
26.07.2025 15:09 Ответить
Набережные Челны и Альметьевск приготовиться!
показать весь комментарий
26.07.2025 15:26 Ответить
не смішіть людей. ЗСУ не дозволяють рознести військові частини РФ навідь в Донецьку куди достає ствольна артилерія а ві про якісь Чалны
показать весь комментарий
26.07.2025 15:51 Ответить
Вы отстали от жизни, во-первых ствольная артиллерия, за исключением РСЗО уже не до Донецка не достаёт, а по Елабуге уже прилетали наши дроны! Так что все может измениться!
показать весь комментарий
26.07.2025 15:53 Ответить
синок повірь поодинокий дрончик (авіамоделька) з зарядом 15 кг вибухівки не здатен нанести ворогу сутевих руйнувань. просто понти та розпил бабла
показать весь комментарий
26.07.2025 16:00 Ответить
Ну для поджога резервуара с бензином и дизтопливом пойдёт! Горит знатно!
показать весь комментарий
26.07.2025 16:04 Ответить
Кілька дронів, які долетіли до Алабуги не завдали значних пошкоджень. Більше того виробництво дронів там розширюється https://censor.net/ua/photonews/3565372/rosiyany-rozshyryuyut-vyrobnytstvo-shahediv-u-tatarstani Там ракетами потрібно накривати
показать весь комментарий
26.07.2025 16:04 Ответить
Нам и не нужно до алабуги тарахтеть 6 часов мы можем четь аулы в Крыму такие самые оккупантские аулы!
показать весь комментарий
26.07.2025 16:06 Ответить
За попередніми прогнозами військових аналітиків, Суми та область очікує не заздрістна доля Вовчансьа або навіть Покровська.
Z-резидент разом з дЄрмаком за z-Сирським зробили все від них можливе, щоб не допустити спорудження захистних фортифікацій, облаштування мінних полів, блок-постів, вогневих замаскованих точок для стримування армії рф на сумському напрямку.
показать весь комментарий
26.07.2025 15:17 Ответить
Галина а що каже ваш психіатр з приводу того, що кожне ваше повідмолення ви "забарвлюєте" у жирний шрифт?
показать весь комментарий
26.07.2025 16:05 Ответить
А зешмарклі усі живі ?
показать весь комментарий
26.07.2025 15:17 Ответить
скоріш за все йх попередило про обстріл "командование с той стороны"
показать весь комментарий
26.07.2025 15:54 Ответить
Яке в цій будівлі тирили бабло і які там суми озвучувались можна тільки здогадуватись !!!!!!
показать весь комментарий
26.07.2025 16:07 Ответить
 
 