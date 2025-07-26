Здание Сумской ОГА повреждено в результате дроновой атаки РФ. ФОТО

Сегодня, 26 июля 2025 года, враг атаковал Сумы ударными беспилотниками.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, один из дронов попал в центр города - на площадь Независимости. Повреждено здание Сумской областной государственной администрации.

"Это прицельная атака по гражданскому объекту. И, к сожалению, не первая. Предварительно - обошлось без жертв и пострадавших. На месте работают спасательные службы, продолжается обследование территории. россия продолжает террор мирных городов. Но Сумы держатся. Работаем и боремся несмотря на все", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг ударил по Сумщине, часть Сум и района пока без света.