Враг ударил по Сумской области: часть Сум и района без света
Днем 26 июля 2025 года войска РФ нанесли удары по гражданской инфраструктуре Сумщины.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг продолжает целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру Сумщины. В результате очередного удара часть жителей Сум и Сумского района временно осталась без электроснабжения", - говорится в сообщении.
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