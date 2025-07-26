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Новости Удары по энергетике
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Враг ударил по Сумской области: часть Сум и района без света

свет пропал в Сумах

Днем 26 июля 2025 года войска РФ нанесли удары по гражданской инфраструктуре Сумщины.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру Сумщины. В результате очередного удара часть жителей Сум и Сумского района временно осталась без электроснабжения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью враг массированно атаковал Шосткинскую общину: три человека получили ранения, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры

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обстрел (28706) Сумская область (3505) Сумы (1219) энергетика (2591) Сумский район (344)


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