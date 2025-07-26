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Новости Обстрелы Сумщины
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Ночью враг массированно атаковал Шосткинскую громаду: три человека получили ранения, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры

шостка

С полуночи и до раннего утра россияне били по Шосткинской громаде беспилотниками, управляемыми авиабомбами и нанесли ракетный удар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров.

"Две женщины и мужчина с ожогами и осколочными ранениями госпитализированы", - говорится в сообщении.

В результате комбинированного удара загорелись четыре частных дома, повреждены несколько многоэтажек и объекты инфраструктуры.

На месте работают аварийно-спасательные службы, продолжается обследование.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне нанесли комбинированный удар по Шосткинской общине на Сумщине: есть повреждения в жилом секторе

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обстрел (28706) Сумская область (3505) Шосткинский район (60)


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