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Ночью враг массированно атаковал Шосткинскую громаду: три человека получили ранения, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры
С полуночи и до раннего утра россияне били по Шосткинской громаде беспилотниками, управляемыми авиабомбами и нанесли ракетный удар.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров.
"Две женщины и мужчина с ожогами и осколочными ранениями госпитализированы", - говорится в сообщении.
В результате комбинированного удара загорелись четыре частных дома, повреждены несколько многоэтажек и объекты инфраструктуры.
На месте работают аварийно-спасательные службы, продолжается обследование.
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