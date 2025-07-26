Вночі ворог масовано атакував Шосткинську громаду: три людини дістали поранення, пошкоджені житлові будинки та об’єкти інфраструктури

З опівночі і до раннього ранку росіяни били по Шосткинській громаді безпілотниками, керованими авіабомбами і завдали ракетного удару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Дві жінки та чоловік з опіками й осколковими пораненнями госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок комбінованого удару загорілися чотири приватні будинки, пошкоджено кілька багатоповерхівок та обʼєкти інфраструктури.

На місці працюють аварійно-рятувальні служби, триває обстеження.

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