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Новини Обстріли Сумщини
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Вночі ворог масовано атакував Шосткинську громаду: три людини дістали поранення, пошкоджені житлові будинки та об’єкти інфраструктури

шостка

З опівночі і до раннього ранку росіяни били по Шосткинській громаді безпілотниками, керованими авіабомбами і завдали ракетного удару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Дві жінки та чоловік з опіками й осколковими пораненнями госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок комбінованого удару загорілися чотири приватні будинки, пошкоджено кілька багатоповерхівок та обʼєкти інфраструктури.

 На місці працюють аварійно-рятувальні служби, триває обстеження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали комбінованого удару по Шосткинській громаді на Сумщині: є пошкодження у житловому секторі

Автор: 

обстріл (30030) Сумська область (4061) Шосткинський район (61)


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