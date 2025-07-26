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Новини Обстріли Сумщини
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Росіяни завдали комбінованого удару по Шосткинській громаді на Сумщині: є пошкодження у житловому секторі

Ворог масовано атакував Шосткинську громаду

У ніч на 26 липня російські загарбники масовано атакували Шосткинську громаду Сумської області. Ворог застосовував дрони та керовані авіабомби.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Є пошкодження у житловому секторі. На місці працюють аварійно-рятувальні служби, триває обстеження", - повідомив посадовець.

Він додав, що наслідки ворожої атаки уточнюються.

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Автор: 

обстріл (30030) Сумська область (4061) Шосткинський район (60)


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