Росіяни завдали комбінованого удару по Шосткинській громаді на Сумщині: є пошкодження у житловому секторі
У ніч на 26 липня російські загарбники масовано атакували Шосткинську громаду Сумської області. Ворог застосовував дрони та керовані авіабомби.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Є пошкодження у житловому секторі. На місці працюють аварійно-рятувальні служби, триває обстеження", - повідомив посадовець.
Він додав, що наслідки ворожої атаки уточнюються.
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