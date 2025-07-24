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Одна людина загинула внаслідок атаки російського БпЛА по Сумщині, - ОВА
Внаслідок російського обстрілу Зноб-Новгородської громади Сумщини загинула одна людина.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника ОВА Олега Григорова.
Внаслідок удару ворожого ударного БпЛА по одному з населених пунктів загинула 43-річна жінка. Згодом, під час артилерійського обстрілу, поранення отримала 60-річна мешканка селища.
Жінку транспортують до лікарні, їй надається медична допомога.
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Dmitriy Ivananets
показати весь коментар24.07.2025 21:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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