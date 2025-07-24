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Новини Обстріли Сумщини
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Одна людина загинула внаслідок атаки російського БпЛА по Сумщині, - ОВА

Наслідки обстрілу Зноб-Новгородської громади на 24 липня

Внаслідок російського обстрілу Зноб-Новгородської громади Сумщини загинула одна людина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника ОВА Олега Григорова.

Внаслідок удару ворожого ударного БпЛА по одному з населених пунктів загинула 43-річна жінка. Згодом, під час артилерійського обстрілу, поранення отримала 60-річна мешканка селища. 

Жінку транспортують до лікарні, їй надається медична допомога.

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Автор: 

безпілотник (4582) обстріл (30002) Сумська область (4051) жертви (1855) Шосткинський район (59) Зноб-Новгородське (1)


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24.07.2025 21:55 Відповісти
 
 