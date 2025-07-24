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Новости Обстрелы Сумщины
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Один человек погиб в результате атаки российского БПЛА по Сумской области, - ОВА

Последствия обстрела Зноб-Новгородской общины на 24 июля

В результате российского обстрела Зноб-Новгородской громады Сумской области погиб один человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу ОВА Олега Григорова.

В результате удара вражеского ударного БпЛА по одному из населенных пунктов погибла 43-летняя женщина. Впоследствии, во время артиллерийского обстрела, ранения получила 60-летняя жительница поселка.

Женщину транспортируют в больницу, ей оказывается медицинская помощь.

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беспилотник (3988) обстрел (28691) Сумская область (3495) жертвы (2134) Шосткинский район (59) Знобь-Новгородское (1)


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24.07.2025 21:55 Ответить
 
 