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Один человек погиб в результате атаки российского БПЛА по Сумской области, - ОВА
В результате российского обстрела Зноб-Новгородской громады Сумской области погиб один человек.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу ОВА Олега Григорова.
В результате удара вражеского ударного БпЛА по одному из населенных пунктов погибла 43-летняя женщина. Впоследствии, во время артиллерийского обстрела, ранения получила 60-летняя жительница поселка.
Женщину транспортируют в больницу, ей оказывается медицинская помощь.
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Dmitriy Ivananets
показать весь комментарий24.07.2025 21:55 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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