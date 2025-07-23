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Новости Обстрелы Сумщины Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
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Российские дроны попали в энергетическую инфраструктуру на Сумщине, обесточены более 220 тыс. потребителей, - Зеленский

Россияне обстреляли энергетику Сумщины 23 июля

Президент Владимир Зеленский рассказал, что после ночных российских ударов по энергетической инфраструктуре Сумской области более 220 тысяч абонентов остались без электричества.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, продолжаются восстановительные работы на Сумщине.

"Российские дроны попали в энергетическую инфраструктуру. Из-за повреждения объектов более 220 тыс. абонентов на Сумщине остались без электричества. Это сотни тысяч украинских семей. За это утро удалось восстановить большую часть поставок. По состоянию на сейчас уже почти полностью восстановили электричество для Сумщины", - отметил Зеленский.

В течение дня ему докладывают министр внутренних дел и министр энергетики о процессе восстановления.

"Все необходимые ресурсы обеспечены. Украинцы всегда восстанавливают разрушенное. И представители Украины на переговорах сегодня в Турции снова будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня, в частности вот таких ударов по гражданской инфраструктуре", - добавил он.

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Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 23 июля 2025 года, враг продолжил атаки по гражданской инфраструктуре Сумщины.

Автор: 

Зеленский Владимир (21299) обстрел (28667) Сумская область (3490) энергетика (2591)


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А чом білгороді, чи курську не знищуються підстанції? Тільки пукалки за 3 роки?
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23.07.2025 16:06 Ответить
Це типу звіт, шо курська операція йде за планом ?
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23.07.2025 16:09 Ответить
Де твої дрони??? Хоча би тисяча, досить своїми потужностями годувати, народ бачить що ти твориш.
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23.07.2025 16:06 Ответить
вонючка подкацапская просроченная
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23.07.2025 16:07 Ответить
статист уїв
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23.07.2025 16:11 Ответить
Чому ? Чому цього гундосого віслюка кацапи й досі не знеструмили ? Він же "злочиний київський режим" ! Значить ***** з режимом не бореться, так чи ні ?
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23.07.2025 16:21 Ответить
Впевнений, що там, якщо копнути, багато хто з охорони зезедента виявиться або самі фсбшниками, або через них працевлаштовані. Бережуть зелену скотину, як зіницю ока. Щеб пак. Така вдача один раз на 100 років буває. Щоб далеко не ходити, батько єрмака фсбшник. В нормальній країні цього вже було би досить, щоб усунути покидька від будь яких посад взагалі. А краще мішок на голову кайданки, кілька поламаних ребер і на обмін.
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23.07.2025 16:46 Ответить
Імітатор преЗЕдента -***** холуй!
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23.07.2025 16:31 Ответить
 
 