Российские дроны попали в энергетическую инфраструктуру на Сумщине, обесточены более 220 тыс. потребителей, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что после ночных российских ударов по энергетической инфраструктуре Сумской области более 220 тысяч абонентов остались без электричества.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, продолжаются восстановительные работы на Сумщине.

"Российские дроны попали в энергетическую инфраструктуру. Из-за повреждения объектов более 220 тыс. абонентов на Сумщине остались без электричества. Это сотни тысяч украинских семей. За это утро удалось восстановить большую часть поставок. По состоянию на сейчас уже почти полностью восстановили электричество для Сумщины", - отметил Зеленский.

В течение дня ему докладывают министр внутренних дел и министр энергетики о процессе восстановления.

"Все необходимые ресурсы обеспечены. Украинцы всегда восстанавливают разрушенное. И представители Украины на переговорах сегодня в Турции снова будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня, в частности вот таких ударов по гражданской инфраструктуре", - добавил он.

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Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 23 июля 2025 года, враг продолжил атаки по гражданской инфраструктуре Сумщины.