Более 700 атак на объекты энергетики совершила РФ с начала вторжения в Украину, - Клименко
Энергетическая инфраструктура Украины сейчас является одной из стратегических целей врага.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в целом зафиксировано более 700 атак на объекты энергетики за время полномасштабного вторжения, а в этом году до 90% ударов осуществлялись с использованием БПЛА.
Поэтому вместе с министром энергетики Светланой Гринчук провели совместное совещание, чтобы синхронизировать усилия. Ключевая цель - не только реагировать, но и действовать на опережение", - подчеркнул Клименко.
Главные акценты, которые обсуждались во время совещания:
▪️ Защита объектов энергетики - эффективное применение систем РЭБ, усиление возможностей мобильных огневых групп;
▪️ Допуск спасателей ГСЧС на места ликвидации - четкие алгоритмы, оперативное реагирование, слаженное взаимодействие с персоналом объектов;
▪️ Совместные учения - отработка для слаженной командной работы.
Как сообщалось, сегодня ночью рашисты массированно атаковали газовую инфраструктуру, есть разрушения.
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а яким чином мусора не навчені воювати (с) будуть діяти на випередження - срати в штанці зазделегідь?
у мєнтов нема роботи, як сувати своє рило куди попало?
чи, клименко кормиться з енергетики?
0- атак на енергетику ворога.
На обстріли відповідаємо лише укладанням неякісного одноразового асфальту і відосиками.