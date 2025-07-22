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Новости Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
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Более 700 атак на объекты энергетики совершила РФ с начала вторжения в Украину, - Клименко

Удары по энергетике

Энергетическая инфраструктура Украины сейчас является одной из стратегических целей врага.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в целом зафиксировано более 700 атак на объекты энергетики за время полномасштабного вторжения, а в этом году до 90% ударов осуществлялись с использованием БПЛА.

Поэтому вместе с министром энергетики Светланой Гринчук провели совместное совещание, чтобы синхронизировать усилия. Ключевая цель - не только реагировать, но и действовать на опережение", - подчеркнул Клименко.

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Главные акценты, которые обсуждались во время совещания:

▪️ Защита объектов энергетики - эффективное применение систем РЭБ, усиление возможностей мобильных огневых групп;
▪️ Допуск спасателей ГСЧС на места ликвидации - четкие алгоритмы, оперативное реагирование, слаженное взаимодействие с персоналом объектов;
▪️ Совместные учения - отработка для слаженной командной работы.

Как сообщалось, сегодня ночью рашисты массированно атаковали газовую инфраструктуру, есть разрушения.

Автор: 

обстрел (28657) энергетика (2587) Клименко Игорь (423)


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"Ключова мета - не лише реагувати, а й діяти на випередження"

а яким чином мусора не навчені воювати (с) будуть діяти на випередження - срати в штанці зазделегідь?
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22.07.2025 16:12 Ответить
яке відношення має зелений дегенерат мародер мєнт клименко, до енергетики?
у мєнтов нема роботи, як сувати своє рило куди попало?
чи, клименко кормиться з енергетики?
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22.07.2025 16:16 Ответить
700- атак на нашу енергетику

0- атак на енергетику ворога.

На обстріли відповідаємо лише укладанням неякісного одноразового асфальту і відосиками.
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22.07.2025 16:16 Ответить
А ще й знищенням НАБУ та САП
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22.07.2025 16:21 Ответить
будуйте фейкові енергетичні об'єкти, а справжні треба маскувати під щось нецікаве - ставки, болота, буд майданчики з невизначеним предметом будівництва й т.п....
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22.07.2025 16:21 Ответить
 
 