Более 700 атак на объекты энергетики совершила РФ с начала вторжения в Украину, - Клименко

Энергетическая инфраструктура Украины сейчас является одной из стратегических целей врага.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в целом зафиксировано более 700 атак на объекты энергетики за время полномасштабного вторжения, а в этом году до 90% ударов осуществлялись с использованием БПЛА.

Поэтому вместе с министром энергетики Светланой Гринчук провели совместное совещание, чтобы синхронизировать усилия. Ключевая цель - не только реагировать, но и действовать на опережение", - подчеркнул Клименко.

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Главные акценты, которые обсуждались во время совещания:

▪️ Защита объектов энергетики - эффективное применение систем РЭБ, усиление возможностей мобильных огневых групп;

▪️ Допуск спасателей ГСЧС на места ликвидации - четкие алгоритмы, оперативное реагирование, слаженное взаимодействие с персоналом объектов;

▪️ Совместные учения - отработка для слаженной командной работы.

Как сообщалось, сегодня ночью рашисты массированно атаковали газовую инфраструктуру, есть разрушения.