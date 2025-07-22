Рашисты массированно атаковали газовую инфраструктуру, есть разрушения, - глава "Нафтогаз" Корецкий

Ночью, 22 июля 2025 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали газовую инфраструктуру Украины.

Об этом сообщил в фейсбуке председатель правления НАК "Нафтогаз України" Сергей Корецкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Десятки дронов по объектам Группы "Нафтогаз". Есть разрушения. Это очередной массированный обстрел инфраструктуры газодобычи. Такие атаки происходят регулярно. Никакого военного значения эти объекты не несут. Это исключительно акт терроризма, которым враг стремится запугать украинцев и сломать нашу волю", - отмечает он.

"Цель террористов очевидна - ослабить Украину, сорвать подготовку к зиме и создать проблемы с газоснабжением для украинцев во время холодов", - добавляет глава компании.

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По его словам, сейчас продолжается ликвидация последствий. Команды специалистов работают на месте.