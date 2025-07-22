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Новости Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
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Рашисты массированно атаковали газовую инфраструктуру, есть разрушения, - глава "Нафтогаз" Корецкий

газ

Ночью, 22 июля 2025 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали газовую инфраструктуру Украины.

Об этом сообщил в фейсбуке председатель правления НАК "Нафтогаз України" Сергей Корецкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Десятки дронов по объектам Группы "Нафтогаз". Есть разрушения. Это очередной массированный обстрел инфраструктуры газодобычи. Такие атаки происходят регулярно. Никакого военного значения эти объекты не несут. Это исключительно акт терроризма, которым враг стремится запугать украинцев и сломать нашу волю", - отмечает он.

"Цель террористов очевидна - ослабить Украину, сорвать подготовку к зиме и создать проблемы с газоснабжением для украинцев во время холодов", - добавляет глава компании.

Также читайте: Из-за ударов РФ Украина потеряла до 50% газодобычи, - Шмыгаль

По его словам, сейчас продолжается ликвидация последствий. Команды специалистов работают на месте.

Автор: 

Газ (10244) Нафтогаз (3116) обстрел (28657) Корецкий Сергей (3)


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Негайно підняти ціну на газ для населення
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22.07.2025 15:38 Ответить
саме так і буде!
бо овочі подорожчали, патаму шо патаму!
і хліб подорожчав, тому що у африку, точніше польщу, все вивезли. українці і так перекантуються.
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22.07.2025 15:41 Ответить
а ми, у відповідь заарештуємо всіх "антикорупціонерів"!
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22.07.2025 15:39 Ответить
У відповідь треба атакувати газову інфраструктуру рашки.
Навіть малопотужні дрони можуть легко підірвати газопроводи рашки.
Але це ніколи не буде зроблено.
Бо оманський договорняк діє.
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22.07.2025 15:39 Ответить
пів року суджа була під нашим контролем.
ту, газову станцію, можна було розібрати і зібрати тисячу разів.
так ні!
ми, навіть трубу залишили непошкоджену, де орки всі подохли накарачках.
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22.07.2025 15:43 Ответить
ну так а який толк із цієї труби зараз? кацапський газ в Європу Україна перекрила. Фіцо вже кілька місяців ниє, щоб відкрити той потік до нього. а контракт на прокачку газу у Європу закінчився в кінці 24-го року. новий так і не уклали. тож розбирати ту трубу у Суджі немає сенсу.. а от ******* той ямальський хрест то сенс є дуже великий. там вмить вся центральна московія залишиться без газу.
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22.07.2025 15:53 Ответить
буданов мовчить.
малюк кинувся на захист зелених дегенератів мародерів.
нема кому ямальский хрест привести до стану хароший рускій.
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22.07.2025 15:57 Ответить
так отож.
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22.07.2025 16:00 Ответить
У ЗЕленського спроси коли буде помста,відповідь,не знаю,зеркальна,семитрична,асиметрична.
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22.07.2025 16:10 Ответить
 
 