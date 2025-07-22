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Новини Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
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Рашисти масовано атакували газову інфраструктуру, є руйнування, - голова "Нафтогазу" Корецький

газ

Вночі, 22 липня 2025 року, війська РФ вкотре масовано атакувала газову інфраструктуру України.

Про це повідомив у фейсбуку голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

"Десятки дронів по об’єктах Групи "Нафтогаз". Є руйнування. Це черговий масований обстріл інфраструктури газовидобутку. Такі атаки відбуваються регулярно. Жодного військового значення ці обʼєкти не несуть. Це виключно акт тероризму, яким ворог прагне залякати українців і зламати нашу волю", - наголошує він.

"Мета терористів очевидна - послабити Україну, зірвати підготовку до зими та створити проблеми з газопостачанням для українців під час холодів", - додає очільник компанії.

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За його словами, наразі триває ліквідація наслідків. Команди фахівців працюють на місці.

Автор: 

газ (10554) Нафтогаз (4444) обстріл (29981) Корецький Сергій (21)


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Негайно підняти ціну на газ для населення
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22.07.2025 15:38 Відповісти
саме так і буде!
бо овочі подорожчали, патаму шо патаму!
і хліб подорожчав, тому що у африку, точніше польщу, все вивезли. українці і так перекантуються.
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22.07.2025 15:41 Відповісти
а ми, у відповідь заарештуємо всіх "антикорупціонерів"!
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22.07.2025 15:39 Відповісти
У відповідь треба атакувати газову інфраструктуру рашки.
Навіть малопотужні дрони можуть легко підірвати газопроводи рашки.
Але це ніколи не буде зроблено.
Бо оманський договорняк діє.
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22.07.2025 15:39 Відповісти
пів року суджа була під нашим контролем.
ту, газову станцію, можна було розібрати і зібрати тисячу разів.
так ні!
ми, навіть трубу залишили непошкоджену, де орки всі подохли накарачках.
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22.07.2025 15:43 Відповісти
ну так а який толк із цієї труби зараз? кацапський газ в Європу Україна перекрила. Фіцо вже кілька місяців ниє, щоб відкрити той потік до нього. а контракт на прокачку газу у Європу закінчився в кінці 24-го року. новий так і не уклали. тож розбирати ту трубу у Суджі немає сенсу.. а от ******* той ямальський хрест то сенс є дуже великий. там вмить вся центральна московія залишиться без газу.
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22.07.2025 15:53 Відповісти
буданов мовчить.
малюк кинувся на захист зелених дегенератів мародерів.
нема кому ямальский хрест привести до стану хароший рускій.
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22.07.2025 15:57 Відповісти
так отож.
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22.07.2025 16:00 Відповісти
У ЗЕленського спроси коли буде помста,відповідь,не знаю,зеркальна,семитрична,асиметрична.
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22.07.2025 16:10 Відповісти
 
 