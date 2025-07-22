Рашисти масовано атакували газову інфраструктуру, є руйнування, - голова "Нафтогазу" Корецький

Вночі, 22 липня 2025 року, війська РФ вкотре масовано атакувала газову інфраструктуру України.

Про це повідомив у фейсбуку голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

"Десятки дронів по об’єктах Групи "Нафтогаз". Є руйнування. Це черговий масований обстріл інфраструктури газовидобутку. Такі атаки відбуваються регулярно. Жодного військового значення ці обʼєкти не несуть. Це виключно акт тероризму, яким ворог прагне залякати українців і зламати нашу волю", - наголошує він.

"Мета терористів очевидна - послабити Україну, зірвати підготовку до зими та створити проблеми з газопостачанням для українців під час холодів", - додає очільник компанії.

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За його словами, наразі триває ліквідація наслідків. Команди фахівців працюють на місці.