Рашисти масовано атакували газову інфраструктуру, є руйнування, - голова "Нафтогазу" Корецький
Вночі, 22 липня 2025 року, війська РФ вкотре масовано атакувала газову інфраструктуру України.
Про це повідомив у фейсбуку голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.
"Десятки дронів по об’єктах Групи "Нафтогаз". Є руйнування. Це черговий масований обстріл інфраструктури газовидобутку. Такі атаки відбуваються регулярно. Жодного військового значення ці обʼєкти не несуть. Це виключно акт тероризму, яким ворог прагне залякати українців і зламати нашу волю", - наголошує він.
"Мета терористів очевидна - послабити Україну, зірвати підготовку до зими та створити проблеми з газопостачанням для українців під час холодів", - додає очільник компанії.
За його словами, наразі триває ліквідація наслідків. Команди фахівців працюють на місці.
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бо овочі подорожчали, патаму шо патаму!
і хліб подорожчав, тому що у африку, точніше польщу, все вивезли. українці і так перекантуються.
Навіть малопотужні дрони можуть легко підірвати газопроводи рашки.
Але це ніколи не буде зроблено.
Бо оманський договорняк діє.
ту, газову станцію, можна було розібрати і зібрати тисячу разів.
так ні!
ми, навіть трубу залишили непошкоджену, де орки всі подохли накарачках.
малюк кинувся на захист зелених дегенератів мародерів.
нема кому ямальский хрест привести до стану хароший рускій.