Через удари РФ Україна втратила до 50% газовидобутку, - Шмигаль

Через ворожі атаки цієї зими Україна втратила майже 50% видобутку газу.

Про це повідомив сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Цієї зими ворог здійснив низку масованих атак на українську газовидобувну інфраструктуру. Завдав втрат в обсязі майже 50% від всього видобутку. Попри це, сектор вистояв та стабільно забезпечує споживачів "блакитним паливом". Наразі активно працюємо над тим, щоб компенсувати ці втрати, зокрема за рахунок імпорту", - заявив прем'єр.

За словами Шмигаля, Україна вже підписала угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку про залучення 270 млн євро (307 млн доларів). Зокрема грант у розмірі 140 млн євро (159 млн доларів) надає Норвегія. Кошти підуть на закупівлю близько 1 млрд куб. м. газу.

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Він також додав, що від початку 2025-го Україна вже законтрактувала 1,5 млрд куб. м. газу. Ще 300 млн зрідженого природного газу буде закуплено в польської компанії Orlen.

"Сьогодні також ухвалюємо важливе рішення для прискорення вітчизняного газовидобутку. Приватним підприємствам нафтогазовидобувної сфери максимально спрощуємо процедури облаштування установок зберігання енергії, а також будівництва об’єктів, необхідних для приєднання до газотранспортної системи України", - відзначив прем'єр-міністр.

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