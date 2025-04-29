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Новини Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
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Через удари РФ Україна втратила до 50% газовидобутку, - Шмигаль

Удари по газовій інфраструктурі

Через ворожі атаки цієї зими Україна втратила майже 50% видобутку газу.

Про це повідомив сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Цієї зими ворог здійснив низку масованих атак на українську газовидобувну інфраструктуру. Завдав втрат в обсязі майже 50% від всього видобутку. Попри це, сектор вистояв та стабільно забезпечує споживачів "блакитним паливом". Наразі активно працюємо над тим, щоб компенсувати ці втрати, зокрема за рахунок імпорту", - заявив прем'єр.

За словами Шмигаля, Україна вже підписала угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку про залучення 270 млн євро (307 млн доларів). Зокрема грант у розмірі 140 млн євро (159 млн доларів) надає Норвегія. Кошти підуть на закупівлю близько 1 млрд куб. м. газу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака дронів РФ на Черкаси: у місті відновили газопостачання

Він також додав, що від початку 2025-го Україна вже законтрактувала 1,5 млрд куб. м. газу. Ще 300 млн зрідженого природного газу буде закуплено в польської компанії Orlen.

"Сьогодні також ухвалюємо важливе рішення для прискорення вітчизняного газовидобутку. Приватним підприємствам нафтогазовидобувної сфери максимально спрощуємо процедури облаштування установок зберігання енергії, а також будівництва об’єктів, необхідних для приєднання до газотранспортної системи України", - відзначив прем'єр-міністр.

Також читайте: Росіяни атакували об’єкти "Нафтогазу": пошкоджено газовидобувні потужності

Автор: 

газ (10442) видобуток (1873) Шмигаль Денис (4585)


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Топ коментарі
+7
Зате не палають нпз московії
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29.04.2025 13:54
+1
В України давно є всі можливості зробити те саме з нафтопереробкою і транспортуванням нафти та нафтопродуктів принаймні у європейській частині балалайні - це обвалило б економіку та паралізувало б логістику немитої. Вочевидь, головна протидія цьому іде з ОПи.
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29.04.2025 13:59
+1
та все нормально в нас видобудкм газу. В Полтавській області 70 % газових сведловин " чорні" як би нічьї але як качали до війни так ізараз успішно качають газ
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29.04.2025 14:02
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Зате не палають нпз московії
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29.04.2025 13:54 Відповісти
Тада, как раз, палалы - то ответочка. Еще одна такая ответка - и мы без своего газа, ваапше. Спасибо главзебу за его неуравновешенно-мстительную, до лайнистостi, натуру... - cебе в убыток. Мы нанесли кацапам ущерб процентов на 15. Кацапы нам - на 50%. Как сказало бы рыжее падло , мол, Вольдемар(хутя) , хороший бизнес.
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29.04.2025 14:03 Відповісти
По твоїй логіці і по параду не потрібно в'ябать? Бо ***** тоді приміне ядерну збрю мабуть
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29.04.2025 14:05 Відповісти
Моя логiка, тiпо , не спонтанно дiяти, з лайнистою логiкою мстивого психопата. А виважено, з урахуванням своiх можливостей. А це : не стояти було з витягнутою рукою, мовляв, дай менi, дай менi... Дураку тодi Байден ще говорив, щоб замiсть дай менi, нарештi почав худко виготовляти свое... бо всяке може трапитись. ДЛБ тручалося , допоки не влетiло на всi 50%, а заре, порiвняно притихло, вже й на мировi ходе... Де ж цей клоун подiвся з його паритетною вiдповiддю кацапам, щоби також у них було на 50% збиткiв, адже втрата вiд кацапiв сталася ще з осенi на зиму? Виходить вiдповiдь вiд клоуна - собi ж на збиток, а ви триндиш, розумiеш лi
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29.04.2025 14:26 Відповісти
Шмыгаль, дай подсказку Сырскому, что нужно по "кресту" дотянуться дронами/дрг.
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29.04.2025 13:56 Відповісти
В України давно є всі можливості зробити те саме з нафтопереробкою і транспортуванням нафти та нафтопродуктів принаймні у європейській частині балалайні - це обвалило б економіку та паралізувало б логістику немитої. Вочевидь, головна протидія цьому іде з ОПи.
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29.04.2025 13:59 Відповісти
Оh, ya-ya, майн гер, ондово.
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29.04.2025 14:06 Відповісти
Треба інше. Треба взяти яхту Мердтвердчука, зібрати команду, забезпечити її дронами магура та сиабейбе та почать ******* кацапські нафтотанкери по всьому світу!!! Чого така красуня без діла стоїть?
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29.04.2025 14:07 Відповісти
Краще продати, а грошi - хлопцям на передок. Бо з дронами в Червоному морi амер авiаносец, зi всiею армадою супроводження, ледь справляеться.
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29.04.2025 14:31 Відповісти
з дронами повiтряними
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29.04.2025 14:33 Відповісти
та все нормально в нас видобудкм газу. В Полтавській області 70 % газових сведловин " чорні" як би нічьї але як качали до війни так ізараз успішно качають газ
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29.04.2025 14:02 Відповісти
Ціну будуть піднімати...
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29.04.2025 14:07 Відповісти
ахметовський холуй шмигаль хвилюється за газовидобуток ахметова .. слухняна гнида ))
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29.04.2025 14:14 Відповісти
Шмигаль відкрив Америку! Заради нам поможєт
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29.04.2025 14:27 Відповісти
 
 