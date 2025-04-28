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Новини атака на Черкащину
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Атака дронів РФ на Черкаси: у місті відновили газопостачання

газопостачання в Черкасах відновлено

Ввечері понеділка, 28 квітня, у Черкасах відновили газопостачання, припинене після атаки російських ударних дронів.

Про це у соцмережі фейсбук повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз подачу газу для населення відновлено. Газ у системі є. Прошу всіх споживачів перевірити його наявність у своїх оселях. Якщо газ є - можете ним користуватися. Якщо ж немає - прошу зберігати спокій. Завтра розпочнеться почергове підключення абонентів",- сказав посадовець.

Він також розповів, що для прискорення робіт до Черкас приїдуть 50 аварійних бригад з різних куточків України. Вони допоможуть максимально швидко відновити подачу газу всім споживачам.

Крім цього, Бондаренко подякував всім службам, які були задіяні у ліквідації аварійної ситуації. За його словами, саме завдяки злагодженій роботі вдалося зберегти газопостачання у місті.

Нагадаємо, що внаслідок ворожої атаки на Черкащину 28 квітня шестеро людей дістали травми. Також є досить суттєві пошкодження об'єкта газової інфраструктури, через що близько 117 тисяч споживачів зараз без газу.

Читайте також: Наслідки атаки БпЛА на Черкащину: шестеро травмованих, 117 тис. споживачів залишилися без газу

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газ (10438) Черкаси (548) Черкаська область (53) Черкаський район (20)


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Безмежна подяка всім людям , які відновлюють газопостачання
в Черкасах 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Кацапи , здохніть і заберіть до пекла ху@ла !!
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28.04.2025 20:16 Відповісти
 
 