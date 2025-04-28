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Новости атака на Черкащину
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Атака дронов РФ на Черкассы: в городе восстановили газоснабжение

газоснабжение в Черкассах восстановлено

Вечером понедельника, 28 апреля, в Черкассах возобновили газоснабжение, прекращенное после атаки российских ударных дронов.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас подача газа для населения восстановлена. Газ в системе есть. Прошу всех потребителей проверить его наличие в своих домах. Если газ есть, можете им пользоваться. Если же нет, то прошу сохранять спокойствие. Завтра начнется поочередное подключение абонентов", - сказал чиновник.

Он также рассказал, что для ускорения работ в Черкассы приедут 50 аварийных бригад из разных уголков Украины. Они помогут максимально быстро восстановить подачу газа всем потребителям.

Кроме этого, Бондаренко поблагодарил все службы, которые были задействованы в ликвидации аварийной ситуации. По его словам, именно благодаря слаженной работе удалось сохранить газоснабжение в городе.

Напомним, что вследствие вражеской атаки на Черкасскую область 28 апреля шесть человек получили травмы. Также есть достаточно существенные повреждения объекта газовой инфраструктуры, из-за чего около 117 тысяч потребителей сейчас без газа.

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Газ (10226) Черкассы (835) Черкасская область (50) Черкасский район (22)


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Безмежна подяка всім людям , які відновлюють газопостачання
в Черкасах 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Кацапи , здохніть і заберіть до пекла ху@ла !!
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28.04.2025 20:16 Ответить
 
 