Атака дронов РФ на Черкассы: в городе восстановили газоснабжение

Вечером понедельника, 28 апреля, в Черкассах возобновили газоснабжение, прекращенное после атаки российских ударных дронов.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас подача газа для населения восстановлена. Газ в системе есть. Прошу всех потребителей проверить его наличие в своих домах. Если газ есть, можете им пользоваться. Если же нет, то прошу сохранять спокойствие. Завтра начнется поочередное подключение абонентов", - сказал чиновник.

Он также рассказал, что для ускорения работ в Черкассы приедут 50 аварийных бригад из разных уголков Украины. Они помогут максимально быстро восстановить подачу газа всем потребителям.

Кроме этого, Бондаренко поблагодарил все службы, которые были задействованы в ликвидации аварийной ситуации. По его словам, именно благодаря слаженной работе удалось сохранить газоснабжение в городе.

Напомним, что вследствие вражеской атаки на Черкасскую область 28 апреля шесть человек получили травмы. Также есть достаточно существенные повреждения объекта газовой инфраструктуры, из-за чего около 117 тысяч потребителей сейчас без газа.

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