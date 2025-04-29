РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12405 посетителей онлайн
Новости Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
1 078 18

Из-за ударов РФ Украина потеряла до 50% газодобычи, - Шмыгаль

Удары по газовой инфраструктуре

Из-за вражеских атак этой зимой Украина потеряла почти 50% добычи газа.

Об этом сообщил сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Этой зимой враг совершил ряд массированных атак на украинскую газодобывающую инфраструктуру. Нанес потери в объеме почти 50% от всей добычи. Несмотря на это, сектор выстоял и стабильно обеспечивает потребителей "голубым топливом". Сейчас активно работаем над тем, чтобы компенсировать эти потери, в частности за счет импорта", - заявил премьер.

По словам Шмыгаля, Украина уже подписала соглашение с Европейским банком реконструкции и развития о привлечении 270 млн евро (307 млн долларов). В частности грант в размере 140 млн евро (159 млн долларов) предоставляет Норвегия. Средства пойдут на закупку около 1 млрд куб. м. газа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака дронов РФ на Черкассы: в городе восстановили газоснабжение

Он также добавил, что с начала 2025-го Украина уже законтрактовала 1,5 млрд куб. м. газа. Еще 300 млн сжиженного природного газа будет закуплено у польской компании Orlen.

"Сегодня также принимаем важное решение для ускорения отечественной газодобычи. Частным предприятиям нефтегазодобывающей сферы максимально упрощаем процедуры обустройства установок хранения энергии, а также строительства объектов, необходимых для присоединения к газотранспортной системе Украины", - отметил премьер-министр.

Также читайте: Россияне атаковали объекты "Нафтогаза": повреждены газодобывающие мощности

Автор: 

Газ (10229) добыча (270) Шмыгаль Денис (2693)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
Зате не палають нпз московії
показать весь комментарий
29.04.2025 13:54
+4
В України давно є всі можливості зробити те саме з нафтопереробкою і транспортуванням нафти та нафтопродуктів принаймні у європейській частині балалайні - це обвалило б економіку та паралізувало б логістику немитої. Вочевидь, головна протидія цьому іде з ОПи.
показать весь комментарий
29.04.2025 13:59
+1
та все нормально в нас видобудкм газу. В Полтавській області 70 % газових сведловин " чорні" як би нічьї але як качали до війни так ізараз успішно качають газ
показать весь комментарий
29.04.2025 14:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зате не палають нпз московії
показать весь комментарий
29.04.2025 13:54 Ответить
Тада, как раз, палалы - то ответочка. Еще одна такая ответка - и мы без своего газа, ваапше. Спасибо главзебу за его неуравновешенно-мстительную, до лайнистостi, натуру... - cебе в убыток. Мы нанесли кацапам ущерб процентов на 15. Кацапы нам - на 50%. Как сказало бы рыжее падло , мол, Вольдемар(хутя) , хороший бизнес.
показать весь комментарий
29.04.2025 14:03 Ответить
По твоїй логіці і по параду не потрібно в'ябать? Бо ***** тоді приміне ядерну збрю мабуть
показать весь комментарий
29.04.2025 14:05 Ответить
Моя логiка, тiпо , не спонтанно дiяти, з лайнистою логiкою мстивого психопата. А виважено, з урахуванням своiх можливостей. А це : не стояти було з витягнутою рукою, мовляв, дай менi, дай менi... Дураку тодi Байден ще говорив, щоб замiсть дай менi, нарештi почав худко виготовляти свое... бо всяке може трапитись. ДЛБ тручалося , допоки не влетiло на всi 50%, а заре, порiвняно притихло, вже й на мировi ходе... Де ж цей клоун подiвся з його паритетною вiдповiддю кацапам, щоби також у них було на 50% збиткiв, адже втрата вiд кацапiв сталася ще з осенi на зиму? Виходить вiдповiдь вiд клоуна - собi ж на збиток, а ви триндиш, розумiеш лi
показать весь комментарий
29.04.2025 14:26 Ответить
Шмыгаль, дай подсказку Сырскому, что нужно по "кресту" дотянуться дронами/дрг.
показать весь комментарий
29.04.2025 13:56 Ответить
В України давно є всі можливості зробити те саме з нафтопереробкою і транспортуванням нафти та нафтопродуктів принаймні у європейській частині балалайні - це обвалило б економіку та паралізувало б логістику немитої. Вочевидь, головна протидія цьому іде з ОПи.
показать весь комментарий
29.04.2025 13:59 Ответить
Оh, ya-ya, майн гер, ондово.
показать весь комментарий
29.04.2025 14:06 Ответить
Треба інше. Треба взяти яхту Мердтвердчука, зібрати команду, забезпечити її дронами магура та сиабейбе та почать ******* кацапські нафтотанкери по всьому світу!!! Чого така красуня без діла стоїть?
показать весь комментарий
29.04.2025 14:07 Ответить
Краще продати, а грошi - хлопцям на передок. Бо з дронами в Червоному морi амер авiаносец, зi всiею армадою супроводження, ледь справляеться.
показать весь комментарий
29.04.2025 14:31 Ответить
з дронами повiтряними
показать весь комментарий
29.04.2025 14:33 Ответить
Медветчук наказав ОП яхту не чіпати до його повернення в Україну
показать весь комментарий
29.04.2025 15:22 Ответить
та все нормально в нас видобудкм газу. В Полтавській області 70 % газових сведловин " чорні" як би нічьї але як качали до війни так ізараз успішно качають газ
показать весь комментарий
29.04.2025 14:02 Ответить
Ціну будуть піднімати...
показать весь комментарий
29.04.2025 14:07 Ответить
ахметовський холуй шмигаль хвилюється за газовидобуток ахметова .. слухняна гнида ))
показать весь комментарий
29.04.2025 14:14 Ответить
Шмигаль відкрив Америку! Заради нам поможєт
показать весь комментарий
29.04.2025 14:27 Ответить
Що новий опалювальний буде в двічі дорожчий? Так було і з електроенернієй. Хто в виграші? 🤬
показать весь комментарий
29.04.2025 15:40 Ответить
Україна втратила, але качають та продають газ якісь аферисти. Тепер родовища потрібно відновлювати то вони стали державними.
показать весь комментарий
29.04.2025 16:00 Ответить
 
 