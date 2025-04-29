Из-за ударов РФ Украина потеряла до 50% газодобычи, - Шмыгаль
Из-за вражеских атак этой зимой Украина потеряла почти 50% добычи газа.
Об этом сообщил сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Этой зимой враг совершил ряд массированных атак на украинскую газодобывающую инфраструктуру. Нанес потери в объеме почти 50% от всей добычи. Несмотря на это, сектор выстоял и стабильно обеспечивает потребителей "голубым топливом". Сейчас активно работаем над тем, чтобы компенсировать эти потери, в частности за счет импорта", - заявил премьер.
По словам Шмыгаля, Украина уже подписала соглашение с Европейским банком реконструкции и развития о привлечении 270 млн евро (307 млн долларов). В частности грант в размере 140 млн евро (159 млн долларов) предоставляет Норвегия. Средства пойдут на закупку около 1 млрд куб. м. газа.
Он также добавил, что с начала 2025-го Украина уже законтрактовала 1,5 млрд куб. м. газа. Еще 300 млн сжиженного природного газа будет закуплено у польской компании Orlen.
"Сегодня также принимаем важное решение для ускорения отечественной газодобычи. Частным предприятиям нефтегазодобывающей сферы максимально упрощаем процедуры обустройства установок хранения энергии, а также строительства объектов, необходимых для присоединения к газотранспортной системе Украины", - отметил премьер-министр.
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