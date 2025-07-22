Понад 700 атак на об’єкти енергетики здійснила РФ від початку вторгнення в Україну, - Клименко
Енергетична інфраструктура України наразі є однією зі стратегічних цілей ворога.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, загалом зффіксовано понад 700 атак на об’єкти енергетики за час повномасштабного вторгнення, а цьогоріч до 90% ударів здійснювалися з використанням БПЛА.
Т"ож разом із міністеркою енергетики Світланою Гринчук провели спільну нараду, щоб синхронізувати зусилля. Ключова мета – не лише реагувати, а й діяти на випередження", - наголосив Клименко.
Головні акценти, які обговорювалися під час наради:
▪️ Захист об’єктів енергетики - ефективне застосування систем РЕБ, посилення спроможностей мобільних вогневих груп;
▪️ Допуск рятувальників ДСНС на місця ліквідації - чіткі алгоритми, оперативне реагування, злагоджена взаємодія з персоналом об’єктів;
▪️ Спільні навчання - відпрацювання для злагодженої командної роботи.
Як повідомлялося, сьогодні вночі рашисти масовано атакували газову інфраструктуру, є руйнування.
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а яким чином мусора не навчені воювати (с) будуть діяти на випередження - срати в штанці зазделегідь?
у мєнтов нема роботи, як сувати своє рило куди попало?
чи, клименко кормиться з енергетики?
0- атак на енергетику ворога.
На обстріли відповідаємо лише укладанням неякісного одноразового асфальту і відосиками.