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Новини Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
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Понад 700 атак на об’єкти енергетики здійснила РФ від початку вторгнення в Україну, - Клименко

Удари по енергетиці

Енергетична інфраструктура України наразі є однією зі стратегічних цілей ворога.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, загалом зффіксовано понад 700 атак на об’єкти енергетики за час повномасштабного вторгнення, а цьогоріч до 90% ударів здійснювалися з використанням БПЛА.

Т"ож разом із міністеркою енергетики Світланою Гринчук провели спільну нараду, щоб синхронізувати зусилля. Ключова мета – не лише реагувати, а й діяти на випередження", - наголосив Клименко.

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Головні акценти, які обговорювалися під час наради:

▪️ Захист об’єктів енергетики - ефективне застосування систем РЕБ, посилення спроможностей мобільних вогневих груп;
▪️ Допуск рятувальників ДСНС на місця ліквідації - чіткі алгоритми, оперативне реагування, злагоджена взаємодія з персоналом об’єктів;
▪️ Спільні навчання - відпрацювання для злагодженої командної роботи.

Як повідомлялося, сьогодні вночі рашисти масовано атакували газову інфраструктуру, є руйнування.

Автор: 

обстріл (29981) енергетика (2646) Клименко Ігор (511)


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"Ключова мета - не лише реагувати, а й діяти на випередження"

а яким чином мусора не навчені воювати (с) будуть діяти на випередження - срати в штанці зазделегідь?
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22.07.2025 16:12 Відповісти
яке відношення має зелений дегенерат мародер мєнт клименко, до енергетики?
у мєнтов нема роботи, як сувати своє рило куди попало?
чи, клименко кормиться з енергетики?
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22.07.2025 16:16 Відповісти
700- атак на нашу енергетику

0- атак на енергетику ворога.

На обстріли відповідаємо лише укладанням неякісного одноразового асфальту і відосиками.
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22.07.2025 16:16 Відповісти
А ще й знищенням НАБУ та САП
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22.07.2025 16:21 Відповісти
будуйте фейкові енергетичні об'єкти, а справжні треба маскувати під щось нецікаве - ставки, болота, буд майданчики з невизначеним предметом будівництва й т.п....
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22.07.2025 16:21 Відповісти
 
 