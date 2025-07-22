Понад 700 атак на об’єкти енергетики здійснила РФ від початку вторгнення в Україну, - Клименко

Енергетична інфраструктура України наразі є однією зі стратегічних цілей ворога.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, загалом зффіксовано понад 700 атак на об’єкти енергетики за час повномасштабного вторгнення, а цьогоріч до 90% ударів здійснювалися з використанням БПЛА.

Т"ож разом із міністеркою енергетики Світланою Гринчук провели спільну нараду, щоб синхронізувати зусилля. Ключова мета – не лише реагувати, а й діяти на випередження", - наголосив Клименко.

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Головні акценти, які обговорювалися під час наради:

▪️ Захист об’єктів енергетики - ефективне застосування систем РЕБ, посилення спроможностей мобільних вогневих груп;

▪️ Допуск рятувальників ДСНС на місця ліквідації - чіткі алгоритми, оперативне реагування, злагоджена взаємодія з персоналом об’єктів;

▪️ Спільні навчання - відпрацювання для злагодженої командної роботи.

Як повідомлялося, сьогодні вночі рашисти масовано атакували газову інфраструктуру, є руйнування.