Попри спеку, передумов для відключень світла немає, – Міненерго
Енергосистема України працює стабільно, попри спеку та зростання споживання в середині минулого тижня, і на сьогодні немає передумов для обмежень електропостачання.
Про це заявив перший заступник міністра енергетики України Юрій Шейко в ефірі телемарафону.
"Енергоблоки працюють – і атомні, і теплові, і гідроелектростанції – без зауважень. Потужностей достатньо як для потреб населення, так і промисловості", – сказав Шейко.
Він зазначив, що зростання температури останніми днями призвело до підвищення споживання електроенергії, однак енергосистема залишається збалансованою.
Водночас триває планова ремонтна кампанія згідно з графіком, сформованим з урахуванням досвіду попередніх років і затвердженим заздалегідь.
Шейко додав, що порівняно з минулим роком ситуація значно покращилась, значну частину генерації вже відновлено після російських атак, і процес триває.
Як повідомлялося, минулого тижня імпорт електроенергії в Україну зріс удвічі через спеку.
До того в "Укренерго" пояснювали, що споживання електроенергії в Україні зросло через підвищення температури повітря, що спонукає споживачів до активнішого використання кондиціонерів.
Перед тим в "Укренерго" повідомили, що ситуація в енергосистемі України наразі є повністю контрольованою, що дозволяє прогнозувати проходження літа без дефіциту електроенергії. Тільки пошкодження енергооб'єктів внаслідок обстрілів може змінити ситуацію.
До того в "Укренерго" заявили, що наразі запровадження графіків відключення електроенергії для населення влітку не прогнозується навіть в години пікового споживання у спекотні дні.
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