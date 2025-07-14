Попри спеку, передумов для відключень світла немає, – Міненерго

Енергосистема України працює стабільно, попри спеку та зростання споживання в середині минулого тижня, і на сьогодні немає передумов для обмежень електропостачання.

Про це заявив перший заступник міністра енергетики України Юрій Шейко в ефірі телемарафону.

"Енергоблоки працюють – і атомні, і теплові, і гідроелектростанції – без зауважень. Потужностей достатньо як для потреб населення, так і промисловості", – сказав Шейко.

Він зазначив, що зростання температури останніми днями призвело до підвищення споживання електроенергії, однак енергосистема залишається збалансованою.

Водночас триває планова ремонтна кампанія згідно з графіком, сформованим з урахуванням досвіду попередніх років і затвердженим заздалегідь.

Шейко додав, що порівняно з минулим роком ситуація значно покращилась, значну частину генерації вже відновлено після російських атак, і процес триває.

Як повідомлялося, минулого тижня імпорт електроенергії в Україну зріс удвічі через спеку.

До того в "Укренерго" пояснювали, що споживання електроенергії в Україні зросло через підвищення температури повітря, що спонукає споживачів до активнішого використання кондиціонерів.

Перед тим в "Укренерго" повідомили, що ситуація в енергосистемі України наразі є повністю контрольованою, що дозволяє прогнозувати проходження літа без дефіциту електроенергії. Тільки пошкодження енергооб'єктів внаслідок обстрілів може змінити ситуацію.

До того в "Укренерго" заявили, що наразі запровадження графіків відключення електроенергії для населення влітку не прогнозується навіть в години пікового споживання у спекотні дні.