Імпорт електроенергії в Україну зріс удвічі через спеку

Минулого робочого тижня з 7 по 11 липня імпорт електроенергії в Україну зріс удвічі порівняно з попереднім тижнем – до 44 тис. МВт-год.

Найбільші обсяги імпорту фіксуються у вечірні години пікового навантаження, повідомляє галузеве видання ExPro.

Водночас обсяги експорту електроенергії з України зменшилися до 32,2 тис. МВт-год.

Наразі імпорт у пікові години може перевищувати 1 ГВт, що є вагомим внеском у забезпечення стабільності енергосистеми України.

"Це свідчить про критичну роль перетинів з ЄС у балансуванні системи, особливо на тлі обмежених резервів маневрової генерації", – коментують аналітики ExPro.

Імпорт та експорт електроенергії у липні, МВт-год

Фото: моніторинг ExPro

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Як повідомлялося, в "Укренерго" пояснювали, що споживання електроенергії в Україні зросло через підвищення температури повітря, що спонукає споживачів до активнішого використання кондиціонерів.

Нагадаємо, у червні цього року Україна збільшила експорт електроенергії в 2,5 раза в порівнянні з попереднім місяцем – до понад 237 тис. МВт-год. Водночас імпорт електроенергії зріс на 5% у порівнянні з травнем – до 203,8 тис. МВт-год.