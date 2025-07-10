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Новини
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В Україні продовжує зростати споживання електроенергії. "Укренерго" закликало економити з 10:00 до 22:00

В Україні 10 липня продовжує зростати споживання електроенергії

Споживання електроенергії в Україні продовжує зростати. Так, сьогодні, 10 липня, станом на 9:30, воно було на 1% вищим, ніж у цей самий час попереднього дня.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Причина – утримання спекотної погоди на всій території України, а також хмарна погода з опадами у західних та частині центральних областей. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

9 липня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,9% вищим, ніж максимум попереднього дня – у вівторок.

"Нагадуємо, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах тривають. Сьогодні зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 10:00 до 22:00", – закликали в "Укренерго".

Раніше в "Укренерго" повідомили, що ситуація в енергосистемі України наразі є повністю контрольованою, що дозволяє прогнозувати проходження літа без дефіциту електроенергії. Тільки пошкодження енергооб'єктів внаслідок обстрілів може змінити ситуацію.

До того в "Укренерго" заявили, що наразі запровадження графіків відключення електроенергії для населення влітку не прогнозується навіть в години пікового споживання у спекотні дні.

Автор: 

електроенергія (4320) Укренерго (2040) відключення світла (608)


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То вони експортують,то їм не хватає,як ці приватні контори замахали.
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10.07.2025 12:17 Відповісти
тому що "кручу верчу - заплутати хочу"!
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10.07.2025 12:53 Відповісти

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