В Україні продовжує зростати споживання електроенергії. "Укренерго" закликало економити з 10:00 до 22:00

Споживання електроенергії в Україні продовжує зростати. Так, сьогодні, 10 липня, станом на 9:30, воно було на 1% вищим, ніж у цей самий час попереднього дня.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Причина – утримання спекотної погоди на всій території України, а також хмарна погода з опадами у західних та частині центральних областей. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

9 липня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,9% вищим, ніж максимум попереднього дня – у вівторок.

"Нагадуємо, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах тривають. Сьогодні зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 10:00 до 22:00", – закликали в "Укренерго".

Раніше в "Укренерго" повідомили, що ситуація в енергосистемі України наразі є повністю контрольованою, що дозволяє прогнозувати проходження літа без дефіциту електроенергії. Тільки пошкодження енергооб'єктів внаслідок обстрілів може змінити ситуацію.

До того в "Укренерго" заявили, що наразі запровадження графіків відключення електроенергії для населення влітку не прогнозується навіть в години пікового споживання у спекотні дні.