В "Укренерго" прогнозують літо без дефіциту електроенергії та відключень світла

Ситуація в енергосистемі наразі є повністю контрольованою, що дозволяє прогнозувати проходження літа без дефіциту електроенергії. Тільки пошкодження енергообʼєктів внаслідок обстрілів може змінити ситуацію.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт, передає Інтерфакс-Україна.

"Мене часто запитують, як буде з електрикою влітку. Сьогодні ситуація в енергосистемі абсолютно контрольована і нормальна. Ми майже повністю покриваємо споживання всередині країни. Залучення імпорту комерційне. Ми також експортуємо електроенергію.

Якщо винести за дужки питання, будуть обстріли чи ні, то в мене немає сумнівів, що ми нормально пройдемо літній, осінній періоди, а також вчасно та якісно підготуємося до зими", – сказав він під час заходу Energy day 2025 у Києві.

Брехт наголосив, що в разі відсутності ворожих обстрілів, відключень світла влітку не буде.

Раніше в "Укренерго" заявили, що наразі запровадження графіків відключення електроенергії для населення влітку не прогнозується навіть в години пікового споживання у спекотні дні.