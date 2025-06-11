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В "Укренерго" прогнозують літо без дефіциту електроенергії та відключень світла

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Ситуація в енергосистемі наразі є повністю контрольованою, що дозволяє прогнозувати проходження літа без дефіциту електроенергії. Тільки пошкодження енергообʼєктів внаслідок обстрілів може змінити ситуацію.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт, передає Інтерфакс-Україна.

"Мене часто запитують, як буде з електрикою влітку. Сьогодні ситуація в енергосистемі абсолютно контрольована і нормальна. Ми майже повністю покриваємо споживання всередині країни. Залучення імпорту комерційне. Ми також експортуємо електроенергію.

Якщо винести за дужки питання, будуть обстріли чи ні, то в мене немає сумнівів, що ми нормально пройдемо літній, осінній періоди, а також вчасно та якісно підготуємося до зими", – сказав він під час заходу Energy day 2025 у Києві.

Брехт наголосив, що в разі відсутності ворожих обстрілів, відключень світла влітку не буде.

Раніше в "Укренерго" заявили, що наразі запровадження графіків відключення електроенергії для населення влітку не прогнозується навіть в години пікового споживання у спекотні дні.

Автор: 

електроенергія (4292) Укренерго (2026)


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І зразу вище новина "пошкоджено енергооб'экт на Херсонщині, треба підготуватись до тривалих відключень світла". Вони невиліковні в "Укренерго"
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11.06.2025 15:02 Відповісти
Брешуть,вже відключають!!!Відключали світло в спеку по глухим селам де кінцева лінія між областями,де можна відключити на лінії 2-3 села.На сайті електромереж ,де вони забовязані вказувати причину відключення причину не вказували,диспечер сказав що повідомить в РЕМ Так ніби вони не знають чому відключили світло.Поле чудес в країні Дураків.
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11.06.2025 15:06 Відповісти
Та ***.. ний світ. Та заглохніть ви суки безтолкові! Кому ви, бл..дь звітуєте? Що можна прогнозувати під час війни? ***..ни.
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11.06.2025 15:12 Відповісти

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