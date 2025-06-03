"Високого ризику немає": В "Укренерго" прокоментували можливість повернення графіків відключення світла влітку

Наразі запровадження графіків відключення електроенергії для населення влітку не прогнозується навіть в години пікового споживання у спекотні дні.

Про це у пресслужбі НЕК "Укренерго" повідомили Укрінформу.

"Наразі про високий ризик застосування заходів обмеження влітку (навіть у період піку споживання в умовах спеки) – не йдеться. Ремонтна кампанія на основних об’єктах генерації була спланована таким чином, щоб енергосистема була максимально спроможною забезпечити потреби всіх споживачів", – запевнили в компанії.

В "Укренерго" зауважили, що цьогоріч ще не було настільки масштабних атак на енергосистему, як у 2024 році. Крім того, енергетикам вдалося повернули до роботи частину пошкоджених торік об’єктів генерації та мереж системи передачі.

Позитивно вплинуло на стан енергосистеми також будівництво нових об'єктів розподіленої генерації, додали в компанії.

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Як повідомлялося, раніше у Міненерго запевняли, що графіки планових ремонтів на енергообʼєктах та графіки відновлення обладнання на 2025 рік сплановані таким чином, аби мінімізувати можливий дефіцит потужності та уникнути необхідності запровадження графіків відключення світла.

Водночас у міністерстві зазначали, що загрозою для стабільного енергопостачання може бути вплив обстрілів з боку РФ.