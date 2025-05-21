У застосунку "Київ Цифровий" оновили функцію сповіщень про відключення світла. Що змінилося?

У застосунку "Київ Цифровий" з'явилася нова функція – можливість додати на головний екран смартфона віджет із графіком відключень світла. Це дозволить мешканцям столиці швидко перевіряти ситуацію зі світлом за своєю адресою без потреби відкривати застосунок.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Так, віджет відображає, чи є світло за вибраною адресою, інформує про стабілізаційні чи екстрені відключення, а також синхронізується з графіком і сповіщеннями сервісу "ДТЕК Світло".

Щоб встановити віджет на Android, потрібно натиснути на вільне місце на головному екрані, вибрати розділ "Віджети" та "Київ Цифровий", а потім – ввести потрібну адресу зі списку або додати нову.

За аналогічним принципом можна змінити адресу або видалити віджет.

Для користувачів iOS достатньо затиснути іконку застосунку в меню смартфона, вибрати вигляд віджета й підтвердити потрібну адресу.

"Графік у ньому відображатиметься, тільки якщо користувач додав адресу й авторизувався в застосунку", – зауважили в КМДА.

Віджет доступний у двох форматах – великому та малому, тож кожен зможе вибрати зручний розмір для свого екрану.

Нагадаємо, раніше Міністерство енергетики затвердило графіки планових ремонтів на енергооб'єктах та графіки відновлення обладнання на 2025 рік таким чином, аби мінімізувати можливий дефіцит потужності та уникнути необхідності запровадження графіків відключення світла.

Заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив, що зараз ситуація в енергосистемі стабільна, обмеження споживання електроенергії не передбачаються. Водночас він нагадав про необхідність ощадливого й відповідального споживання електроенергії.

При цьому Колісник наголосив, що єдиною загрозою для стабільного енергопостачання може бути тільки вплив обстрілів з боку РФ.