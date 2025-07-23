Російські дрони влучили в енергетичну інфраструктуру на Сумщині, знеструмлено понад 220 тис. споживачів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що після нічних російських ударів по енергетичній інфраструктурі Сумської області більш ніж 220 тисяч абонентів залишилися без електрики.

Про це голова держави повідомив в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, тривають відновлювальні роботи на Сумщині.

"Російські дрони влучили в енергетичну інфраструктуру. Через пошкодження об’єктів більш ніж 220 тис. абонентів на Сумщині залишилися без електрики. Це сотні тисяч українських сімей. За цей ранок вдалося відновити більшу частину постачання. Станом на зараз уже майже повністю відновили електрику для Сумщини", - зазначив Зеленський.

Протягом дня йому доповідають міністр внутрішніх справ і міністр енергетики щодо процесу відновлення.

"Всі необхідні ресурси забезпечено. Українці завжди відновлюють зруйноване. І представники України на перемовинах сьогодні в Туреччині знову наполягатимуть на необхідності негайного та повного припинення вогню, зокрема ось таких ударів по цивільній інфраструктурі", - додав він.

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Раніше повідомлялося, що у ніч проти середи, 23 липня 2025 року, ворог продовжив атаки по цивільній інфраструктурі Сумщини.