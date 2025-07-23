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Новини Обстріли Сумщини Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
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Російські дрони влучили в енергетичну інфраструктуру на Сумщині, знеструмлено понад 220 тис. споживачів, - Зеленський

Росіяни обстріли енергетику Сумщини 23 липня

Президент Володимир Зеленський розповів, що після нічних російських ударів по енергетичній інфраструктурі Сумської області більш ніж 220 тисяч абонентів залишилися без електрики.

Про це голова держави повідомив в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, тривають відновлювальні роботи на Сумщині.

"Російські дрони влучили в енергетичну інфраструктуру. Через пошкодження об’єктів більш ніж 220 тис. абонентів на Сумщині залишилися без електрики. Це сотні тисяч українських сімей. За цей ранок вдалося відновити більшу частину постачання. Станом на зараз уже майже повністю відновили електрику для Сумщини", - зазначив Зеленський.

Протягом дня йому доповідають міністр внутрішніх справ і міністр енергетики щодо процесу відновлення.

"Всі необхідні ресурси забезпечено. Українці завжди відновлюють зруйноване. І представники України на перемовинах сьогодні в Туреччині знову наполягатимуть на необхідності негайного та повного припинення вогню, зокрема ось таких ударів по цивільній інфраструктурі", - додав він.

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Раніше повідомлялося, що у ніч проти середи, 23 липня 2025 року, ворог продовжив атаки по цивільній інфраструктурі Сумщини.

Автор: 

Зеленський Володимир (24812) обстріл (29991) Сумська область (4046) енергетика (2649)


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А чом білгороді, чи курську не знищуються підстанції? Тільки пукалки за 3 роки?
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23.07.2025 16:06 Відповісти
Це типу звіт, шо курська операція йде за планом ?
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23.07.2025 16:09 Відповісти
Де твої дрони??? Хоча би тисяча, досить своїми потужностями годувати, народ бачить що ти твориш.
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23.07.2025 16:06 Відповісти
вонючка подкацапская просроченная
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23.07.2025 16:07 Відповісти
статист уїв
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23.07.2025 16:11 Відповісти
Чому ? Чому цього гундосого віслюка кацапи й досі не знеструмили ? Він же "злочиний київський режим" ! Значить ***** з режимом не бореться, так чи ні ?
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23.07.2025 16:21 Відповісти
Впевнений, що там, якщо копнути, багато хто з охорони зезедента виявиться або самі фсбшниками, або через них працевлаштовані. Бережуть зелену скотину, як зіницю ока. Щеб пак. Така вдача один раз на 100 років буває. Щоб далеко не ходити, батько єрмака фсбшник. В нормальній країні цього вже було би досить, щоб усунути покидька від будь яких посад взагалі. А краще мішок на голову кайданки, кілька поламаних ребер і на обмін.
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23.07.2025 16:46 Відповісти
Імітатор преЗЕдента -***** холуй!
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23.07.2025 16:31 Відповісти
 
 