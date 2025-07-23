Рашисти вдарили по критичній інфраструктурі Сумщини: є знеструмлення у Сумському районі

У ніч проти середи, 23 липня 2025 року, ворог продовжив атаки по цивільній інфраструктурі Сумщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі знеструмлено частину споживачів Сумського району.

"На резервне живлення перейшли медичні заклади та інші важливі об’єкти. Роботи з відновлення тривають, проте повернення електропостачання може зайняти певний час. Робимо все можливе, щоб пришвидшити процес", - зауважив очільник області.

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